Alternativa a Ormuz. Novo oleoduto Síria-Iraque vai levar anos a ser concluído

As autoridades e os executivos do sector energético estão a promover o plano, que está a receber apoio inicial para estudos de viabilidade de um consórcio que inclui a Chevron, como parte de uma estratégia para reduzir a dependência da indústria em relação a uma via navegável que foi largamente bloqueada pela guerra com o Irão.



Oleoduto danificado pela guerra na Síria

Já existe um oleoduto que liga a região de Kirkuk, no norte do Iraque, ao porto mediterrânico de Banias, na Síria, mas este foi gravemente danificado pelas guerras no Iraque e na Síria e não é utilizado regularmente desde a década de 1980.



Isto implicaria uma grande expansão da capacidade do antigo oleoduto, de cerca de 300 mil barris por dia (bpd), o que representa menos de um décimo do volume de petróleo que o Iraque exportava através do Estreito de Ormuz antes da guerra com o Irão.

Rota através do Mediterrâneo

