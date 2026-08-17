Mundo
Guerra no Médio Oriente
Alternativa a Ormuz. Novo oleoduto Síria-Iraque vai levar anos a ser concluído
A infraestrutura, que exige a construção de novos oleodutos, demorará quatro anos a ficar pronta e tem um custo estimado de 15 mil milhões de dólares.
Os planos do Iraque para exportar petróleo através de um oleoduto através da Síria, a fim de evitar futuras perturbações no Estreito de Ormuz, deverão exigir quatro anos de construção e custar pelo menos 15 mil milhões de dólares, revelaram à Reuters fontes com conhecimento do projeto.As autoridades e os executivos do sector energético estão a promover o plano, que está a receber apoio inicial para estudos de viabilidade de um consórcio que inclui a Chevron, como parte de uma estratégia para reduzir a dependência da indústria em relação a uma via navegável que foi largamente bloqueada pela guerra com o Irão.
"Nos próximos dois anos, o estreito tornar-se-á irrelevante. Tornar-se-á apenas mais um corpo de água", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na semana passada.
Embora um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo fosse transportado através do Estreito de Ormuz antes do conflito, Bessent afirmou que "mais de 50 ou 70 por cento" destas exportações seriam, em vez disso, exportadas através de gasodutos subterrâneos.
No entanto, duas fontes diretamente envolvidas no projeto disseram à Reuters que os planos para o gasoduto Iraque-Síria demorariam o dobro do tempo devido à necessidade de novas infraestruturas e poderiam enfrentar outros obstáculos. As fontes pediram para não ser identificadas devido à sensibilidade do assunto.Oleoduto danificado pela guerra na Síria
O Iraque está entre os países mais afetados pelo encerramento do oleoduto de Ormuz.
Antes da guerra, o país exportava cerca de 3,6 milhões de barris de petróleo por dia, principalmente através de terminais no Golfo Pérsico, perto de Bassorá, mas em julho, o volume total de exportações através do oleoduto de Ormuz foi de apenas 35,5 milhões de barris, segundo a petrolífera estatal SOMO.Já existe um oleoduto que liga a região de Kirkuk, no norte do Iraque, ao porto mediterrânico de Banias, na Síria, mas este foi gravemente danificado pelas guerras no Iraque e na Síria e não é utilizado regularmente desde a década de 1980.
As fontes afirmaram que o plano exigiria a construção de uma infraestrutura totalmente nova, em vez da reabilitação do oleoduto existente e custaria pelo menos 15 mil milhões de dólares.
Embora parte do novo oleoduto siga, em grande parte, a mesma rota Kirkuk-Banias, troços intactos deste oleoduto não são compatíveis com as novas especificações e seriam inutilizáveis, acrescentou uma das fontes.
A segunda fonte afirmou que o projeto incluiria o desenvolvimento de um sistema integrado de oleodutos totalmente novo, que ligaria os campos petrolíferos do sul e do norte do Iraque a um centro de distribuição em Haditha, no oeste do país, e daí para Banias.
Os EUA saudaram a "reabilitação e reconstrução" do oleoduto, afirmando que terá uma capacidade inicial de transporte de dois milhões de barris de crude por dia.
Isto implicaria uma grande expansão da capacidade do antigo oleoduto, de cerca de 300 mil barris por dia (bpd), o que representa menos de um décimo do volume de petróleo que o Iraque exportava através do Estreito de Ormuz antes da guerra com o Irão.
O Iraque retomou também as exportações de petróleo dos seus campos de Kirkuk através de um oleoduto até ao porto de Ceyhan, na Turquia, com uma capacidade prevista de cerca de 250.000 bpd.
As fontes acrescentaram que a construção do oleoduto Iraque-Síria demoraria cerca de quatro anos, embora uma delas tenha acrescentado que o calendário também poderá ter de ter em conta a remoção da infraestrutura antiga e a aquisição de novos direitos de utilização da terra junto da nova administração da Síria.
Rota através do Mediterrâneo
A Síria e o Iraque assinaram memorandos de entendimento separados com um consórcio formado pela gigante americana Chevron, a TI Capital e a UCC Holding do Catar para realizar estudos técnicos e financeiros em preparação para o projeto.
O Ministério do Petróleo do Iraque e a empresa estatal Syrian Petroleum Company não responderam aos pedidos de comentários da Reuters sobre o projeto, o calendário e as estimativas de custos das fontes.
A TI Capital e a UCC Holding também não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A Chevron remeteu para uma declaração anterior sobre o acordo preliminar e afirmou que não comenta detalhes relacionados com assuntos comerciais.
Durante uma conferência de imprensa no mês passado, um executivo da Chevron disse que o projeto poderia oferecer "outra rota de acesso ao mercado" através do Mediterrâneo. O executivo afirmou que qualquer gasoduto necessitaria também de se ligar aos campos petrolíferos do sul do Iraque, West Qurna 2 e Nassiriya, nos quais a Chevron está em negociações para entrar.
A Chevron tem ainda de concluir estudos técnicos para determinar se o gasoduto Iraque-Síria existente necessitaria de adaptações, expansão ou reconstrução, disse o executivo.
A empresa ainda não divulgou estimativas da futura capacidade de exportação do projeto.
"Normalmente, nestes gasodutos, a capacidade não está 100 por cento disponível no primeiro dia", disse o executivo.
"Nos próximos dois anos, o estreito tornar-se-á irrelevante. Tornar-se-á apenas mais um corpo de água", disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na semana passada.
Embora um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo fosse transportado através do Estreito de Ormuz antes do conflito, Bessent afirmou que "mais de 50 ou 70 por cento" destas exportações seriam, em vez disso, exportadas através de gasodutos subterrâneos.
No entanto, duas fontes diretamente envolvidas no projeto disseram à Reuters que os planos para o gasoduto Iraque-Síria demorariam o dobro do tempo devido à necessidade de novas infraestruturas e poderiam enfrentar outros obstáculos. As fontes pediram para não ser identificadas devido à sensibilidade do assunto.Oleoduto danificado pela guerra na Síria
O Iraque está entre os países mais afetados pelo encerramento do oleoduto de Ormuz.
Antes da guerra, o país exportava cerca de 3,6 milhões de barris de petróleo por dia, principalmente através de terminais no Golfo Pérsico, perto de Bassorá, mas em julho, o volume total de exportações através do oleoduto de Ormuz foi de apenas 35,5 milhões de barris, segundo a petrolífera estatal SOMO.Já existe um oleoduto que liga a região de Kirkuk, no norte do Iraque, ao porto mediterrânico de Banias, na Síria, mas este foi gravemente danificado pelas guerras no Iraque e na Síria e não é utilizado regularmente desde a década de 1980.
As fontes afirmaram que o plano exigiria a construção de uma infraestrutura totalmente nova, em vez da reabilitação do oleoduto existente e custaria pelo menos 15 mil milhões de dólares.
Embora parte do novo oleoduto siga, em grande parte, a mesma rota Kirkuk-Banias, troços intactos deste oleoduto não são compatíveis com as novas especificações e seriam inutilizáveis, acrescentou uma das fontes.
A segunda fonte afirmou que o projeto incluiria o desenvolvimento de um sistema integrado de oleodutos totalmente novo, que ligaria os campos petrolíferos do sul e do norte do Iraque a um centro de distribuição em Haditha, no oeste do país, e daí para Banias.
Os EUA saudaram a "reabilitação e reconstrução" do oleoduto, afirmando que terá uma capacidade inicial de transporte de dois milhões de barris de crude por dia.
Isto implicaria uma grande expansão da capacidade do antigo oleoduto, de cerca de 300 mil barris por dia (bpd), o que representa menos de um décimo do volume de petróleo que o Iraque exportava através do Estreito de Ormuz antes da guerra com o Irão.
O Iraque retomou também as exportações de petróleo dos seus campos de Kirkuk através de um oleoduto até ao porto de Ceyhan, na Turquia, com uma capacidade prevista de cerca de 250.000 bpd.
As fontes acrescentaram que a construção do oleoduto Iraque-Síria demoraria cerca de quatro anos, embora uma delas tenha acrescentado que o calendário também poderá ter de ter em conta a remoção da infraestrutura antiga e a aquisição de novos direitos de utilização da terra junto da nova administração da Síria.
Rota através do Mediterrâneo
A Síria e o Iraque assinaram memorandos de entendimento separados com um consórcio formado pela gigante americana Chevron, a TI Capital e a UCC Holding do Catar para realizar estudos técnicos e financeiros em preparação para o projeto.
O Ministério do Petróleo do Iraque e a empresa estatal Syrian Petroleum Company não responderam aos pedidos de comentários da Reuters sobre o projeto, o calendário e as estimativas de custos das fontes.
A TI Capital e a UCC Holding também não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. A Chevron remeteu para uma declaração anterior sobre o acordo preliminar e afirmou que não comenta detalhes relacionados com assuntos comerciais.
Durante uma conferência de imprensa no mês passado, um executivo da Chevron disse que o projeto poderia oferecer "outra rota de acesso ao mercado" através do Mediterrâneo. O executivo afirmou que qualquer gasoduto necessitaria também de se ligar aos campos petrolíferos do sul do Iraque, West Qurna 2 e Nassiriya, nos quais a Chevron está em negociações para entrar.
A Chevron tem ainda de concluir estudos técnicos para determinar se o gasoduto Iraque-Síria existente necessitaria de adaptações, expansão ou reconstrução, disse o executivo.
A empresa ainda não divulgou estimativas da futura capacidade de exportação do projeto.
"Normalmente, nestes gasodutos, a capacidade não está 100 por cento disponível no primeiro dia", disse o executivo.