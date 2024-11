Alto Conselho de Estado líbio reelege Mohamed Takala como presidente

Desde a primeira votação, a 06 de agosto, com um resultado duvidoso, Takala, que é presidente desde agosto de 2023, e Mashri, que foi presidente de 2018 a 2023 e que considerou "ilegal" a sessão de hoje, presidem, de facto, ao Alto Conselho de Estado, que está ligado ao primeiro-ministro do Governo de Unidade Nacional (GUN), Abdulhamid Dbeiba.

Na sessão, Mashri, que concorria contra Dbeiba, ganhou por um voto sobre Takala, mas os membros do órgão denunciaram um voto nulo devido a um erro de datilografia e pediram uma nova votação.

Apesar da polémica, Mashri anunciou a sua vitória, mas o rival recorreu aos tribunais, que validaram a eleição. No entanto, a instituição decidiu convocar novas eleições para hoje.

O Conselho Superior de Estado foi criado pelos membros do Congresso Nacional Geral (o antigo parlamento) no âmbito do Acordo de Sjirat (Marrocos), como órgão consultivo.

O acordo estipula a necessidade de coordenação entre o Alto Conselho de Estado e o Parlamento, atualmente alinhado com o marechal Khalifa Haftar, que se opõe ao GUN e controla o leste do país.

Estas duas instituições estão encarregadas de negociar o desbloqueamento político e a convocação de eleições para unificar o país dividido entre o governo de Dbeiba, no oeste, e o de Haftar, no leste da Líbia.