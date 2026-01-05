Alvin Hellerstein. Quem é o juiz que vai julgar Maduro?



Nicolás Maduro será presente a juiz esta segunda-feira, no Tribunal Distrital do Distrito do Sul de Nova Iorque, acusado de crimes como narcoterrorismo e tráfico de drogas, constando como réu há seis anos.



Alvin Hellerstein nasceu em 1933, em Nova Iorque. É formado em Direito pela Universidade de Columbia e começou a sua carreira como juiz assistente de Edmund Palmieri no Tribunal Distrital do Distrito do Sul de Nova Iorque, em 1956, tendo passado para o Corpo de Juízes-Advogados Gerais do Exército norte-americano, onde exerceu as funções de primeiro-tenente entre 1957 e 1960.



Até à sua nomeação por Bill Clinton para o Tribunal Distrital do Distrito do Sul de Nova Iorque, exerceu advocacia. Em 2011, tornou-se juiz sénior do mesmo tribunal distrital.



Ao longo dos seus quase 30 anos como juiz do tribunal distrital, já teve em mãos vários processos mediáticos, como a indemnização às vítimas do ataque às Torres Gémeas, a 11 de setembro de 2001 e o caso de assédio sexual contra Harvey Weinstein, para além de ter recusado por duas vezes o recurso do julgamento de Donald Trump para o tribunal federal por alegada falsificação de registos comerciais para o pagamento do silêncio da atriz pornográfica Stormy Danuels.