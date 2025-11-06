Amazónia já sofre com o aquecimento global

As florestas tropicais são cruciais para manter o equilíbrio climático e travar o aquecimento global. A Amazónia cobre nove países da América do Sul - 60 por cento da área pertence ao Brasil.Oriana Barcelos - Antena 1



No ano passado, pela primeira vez, o aquecimento global ultrapassou o limite de um grau e meio definido pelo Acordo de Paris, aumentando a urgência de proteger os ecossistemas.





Para acelerar essa proteção, o Brasil quer criar um mecanismo - Fundo de Florestas Tropicais para Sempre - que incentive os países a manterem políticas de preservação. Uma proposta que pretende garantir recursos e compromissos duradouros.