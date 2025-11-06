COP30 à vista. Exploração de petróleo paira sobre reunião preparatória no Brasil

Daniela Santiago - Antena 1







A cimeira tem como objetivo reforçar a agenda climática e lançar oficialmente o Fundo de Florestas Tropicais, um mecanismo global para proteger florestas e gerar rendimentos para países tropicais. A meta é reunir 125 mil milhões de dólares, com o Brasil a garantir mil milhões e a esperar novas contribuições internacionais.





Apesar da ambição ambiental, o encontro é marcado pela polémica da prospeção de petróleo, por parte da Petrobras, perto da foz do Amazonas.





Uma exploração que o presidente brasileiro Lula da Silva defende com a justificação de que seria “incoerente” impedir a pesquisa e sublinhando a responsabilidade energética do país.



Organizações não-governamentais já recorreram à Justiça para tentar anular a licença, alegando riscos para a biodiversidade.

O encontro, convocado por Lula da Silva, conta com delegações de 143 países. Contudo, os líderes de China, Estados Unidos e Índia, os maiores emissores de carbono, estarão ausentes.Entre os presentes destacam-se Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen e Luís Montenegro. Também participam representantes de países lusófonos, como Moçambique, Cabo Verde e Angola.