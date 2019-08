Amazónia. Jair Bolsonaro proíbe queimadas por 60 dias

Graça Andrade Ramos - RTP29 Ago, 2019, 09:55 / atualizado em 29 Ago, 2019, 11:35 | Mundo

A medida procura responder aos incêndios na região da Amazónia e simultaneamente calar o recente vendaval de críticas, externas e internas, à ação do Executivo brasileiro.











Macron "chamou-me mentiroso e por duas vezes disse que a soberania (sobre a Amazónia) deveria ser relativizada", lembrou Bolsonaro aos jornalistas esta quarta-feira.



"Poderemos voltar a falar quando ele se retatar depois do que disse contra a minha pessoa", acrescentou.







A suspensão de queimadas agora decretada tem efeitos imediatos, mas não será aplicada em situações de "controlo fitossanitário" - quando autorizadas pelo órgão ambiental competente -, em "práticas de prevenção e combate a incêndios", e em "práticas de agricultura de subsistência executadas pelas populações tradicionais e indígenas".







A medida faz parte de um pacote mais vasto, que irá incluir medidas de combate aos desmatamento - as quais deverão passar por incentivos financeiros - e propostas de mineração e de exploração vegetal no território.







O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, referiu ao jornal Folha de S. Paulo que se prepara para ir à Região Norte do Brasil reunir-se "com os governadores da Amazónia Legal, para contemplarmos as necessidades de todos".





De acordo com o decreto agora publicado, a proibição de queimadas é “excecional e temporária” e ditada pela proteção do meio ambiente, apesar de, de acordo com algumas autoridades brasileiras, o número de incêndios ter diminuído nos últimos dois dias.

Dados contraditórios









A maior diminuição de incêndios registou-se terça-feira, em Rondônia, referiu. O balanço da Operação lembrou que foi ali que se concentraram os esforços federais de combate ao fogo.



"A avaliação é positiva. Com os parâmetros do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazónia (Censipam), vimos que os focos de incêndio diminuíram bastante", disse o vice-almirante Ralph Dias, subchefe de operações do Estado-Maior das Forças Armadas, em conferência de imprensa quarta-feira.

No balanço da Operação Verde Brasil, a maioria dos focos de incêndio tem sido registada nos estados de Rondônia, Amapá, Pará e Maranhão, tendo lavrado com maior intensidade entre domingo e segunda-feira.

Os dados, apresentados no balanço da Operação são aparentemente contrariados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) brasileiro, que registou 1.044 novos focos terça-feira em todo o país, mais de metade dos quais na Amazónia.

O INPE não está entre as entidades envolvidas no combate aos incêndios na Amazónia, e que incluem a Polícia Federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Força Nacional e as Forças Armadas.













“Apesar dos bons resultados, os esforços precisam continuar”, acrescentou.



Ajuda do G7

Na Amazónia brasileira, o efetivo de combate a incêndios, incluindo militares, é de quase quatro mil pessoas e 250 viaturas.

Braço de ferro

Macron sugeriu que, face à importância da Amazónia para o clima mundial e para a biodiversidade, fosse concedido à região um estatuto internacional. Sugestão repudiada imediatamente e com veemência, por Bolsonaro.

Tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e ainda a Guiana Francesa, pertencente à França e de onde viria a maioria do auxílio financiado pela União Europeia.

Investigação

Desde janeiro de 2019, o número de incêndios em todo o país ultrapassou os 83 mil, um aumento de 83 por cento face a 2018 e o mais elevado desde 2010, referem estatísticas brasileiras. A região mais afetada é a Amazónia.

São habitualmente provocados por agricultores ou criadores de gado, numa tentativa de obter mais terras.

Sexta-feira passada, o Governo do Planalto procurou garantir que a origem dos incêndios na Amazónia será investigada, ao autorizar uma operação de “Garantia da Lei e da Ordem” (GLO), confiada às Forças Armadas.

"São operações de inteligência e com um certo grau de sigilo. O combate aos crimes será trabalhado ao longo do tempo. A GLO tem um período de validade e é nesse período que tentaremos fazer este planeamento", referiu o vice-almirante Ralph Dias.



Muitas vozes ambientalistas avisam que, devido aos incêndios e desmatação que se sucedem há décadas, se está a atingir o ponto de não retorno, a partir do qual a floresta poderá não recuperar.





O Brasil detém soberania sobre 60 por cento da Amazónia, mas a floresta tem sofrido depredações em grande escala também por parte de outros países.







