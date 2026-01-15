Ameaça de bomba obriga avião da Turkish Airlines a aterrar em Barcelona

Os passageiros já desembarcaram pelo próprio pé e o avião encontra-se numa zona segura do aeroporto de El Prat que continua a funcionar com normalidade.

Cristina Sambado - RTP /
NurPhoto via AFP

VER MAIS
Um avião da Turkish Airlines foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência em Barcelona por causa de uma ameaça de bomba a bordo.

Perante esta ameaça, a Proteção Civil catalã desencadeou o plano de emergência que está a passar em revista se esta é mesmo uma situação de risco ou se se trata de falso alarme.


O avião, que procedia da Turquia, tinha como destino Barcelona e foi escoltado por dois caças até à aterragem de emergência.
Tópicos
PUB
PUB