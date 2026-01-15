Mundo
Ameaça de bomba obriga avião da Turkish Airlines a aterrar em Barcelona
Os passageiros já desembarcaram pelo próprio pé e o avião encontra-se numa zona segura do aeroporto de El Prat que continua a funcionar com normalidade.
Um avião da Turkish Airlines foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência em Barcelona por causa de uma ameaça de bomba a bordo.
Perante esta ameaça, a Proteção Civil catalã desencadeou o plano de emergência que está a passar em revista se esta é mesmo uma situação de risco ou se se trata de falso alarme.
O avião, que procedia da Turquia, tinha como destino Barcelona e foi escoltado por dois caças até à aterragem de emergência.
Sembla que aquest avió de Turkish Airlines ha tingut algun problema i ha aterrat d'emergència al Prat. Ara està rodejat de serveis d'emergència apartat de les terminals, però sembla que la operativa segueix. S'ha sentit un soroll molt fort com d'avió de combat també. pic.twitter.com/B0qjKce2G3— Trànsit Aeri de Catalunya (@FlightradarCAT) January 15, 2026
