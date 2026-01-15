Ameaça de bomba obriga avião da Turkish Airlines a aterrar em Barcelona

Sembla que aquest avió de Turkish Airlines ha tingut algun problema i ha aterrat d'emergència al Prat. Ara està rodejat de serveis d'emergència apartat de les terminals, però sembla que la operativa segueix. S'ha sentit un soroll molt fort com d'avió de combat també. pic.twitter.com/B0qjKce2G3 — Trànsit Aeri de Catalunya (@FlightradarCAT) January 15, 2026

Um avião da Turkish Airlines foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência em Barcelona por causa de uma ameaça de bomba a bordo., que procedia da Turquia,e foi escoltado por dois caças até à aterragem de emergência.