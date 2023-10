Ameaça de bomba. Palácio de Versalhes e museu do Louvre evacuados

O museu do Louvre anunciou que estará encerrado este sábado "por razões de segurança". Horas depois, o palácio de Versalhes foi evacuado devido a uma ameaça de bomba. As evacuações acontecem numa altura em que França decretou o estado de alerta de atentado, depois de um ataque com faca numa escola secundária ter vitimado um professor.