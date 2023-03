Ameaça nuclear. NATO condena plano "perigoso e irresponsável" da Rússia

, declarou no domingo Oana Lungescu, porta-voz da Aliança Atlântica. “A NATO está atenta e a monitorizar de perto a situação”.“Até agora, não vimos qualquer mudança na postura nuclear russa que nos leve a ajustar a nossa”, avançou, acrescentando que o líder russo “pisou a linha” ao comparar o seu plano para a Bielorrússia com a entrega de armas pelos Estados Unidos à Europa.“A referência que a Rússia fez à partilha de armas nucleares da NATO é totalmente enganadora.”, frisou Lungescu em comunicado.

A porta-voz da NATO sublinhou ainda que “a Rússia tem quebrado consistentemente os seus compromissos de controlo de armas”.

Em resposta, o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, afirmou esta segunda-feira que “os países da NATO fazem parte” do conflito na Ucrânia.“Fizeram da Ucrânia um grande acampamento militar.”, disse em entrevista ao jornal russoJá o presidente Putin afirmou, no domingo, que as potências ocidentais estão a construir um novo “eixo” semelhante à parceria entre a Alemanha e o Japão durante a II Guerra Mundial, negando ainda que a Rússia esteja a construir uma aliança militar com a China.

Bielorrússia “feita refém”

Do lado ucraniano, o chefe de segurança Oleksiy Danilov frisou que o plano russo de fornecimento de armas nucleares a Minskpelo país vizinho.Entre as vozes que se levantaram para condenar a ameaça nuclear russa estão a do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, que pediu à Bielorrússia que não aceitasse receber as armas e ameaçou com mais sanções.Os Estados Unidos, por outro lado, desvalorizaram a intenção de Vladimir Putin., disse no domingo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby.“E posso adiantar também que não há de momento nada que nos leve a mudar a nossa própria postura estratégica de dissuasão nuclear”, acrescentou.Os estreitos laços militares entre Moscovo e Minsk têm sido reforçados desde o início da guerra, quando o presidente Aleksandr Lukashenko permitiu que o território bielorrusso fosse utilizado como ponto de partida para a invasão da Ucrânia.Vários analistas políticos, já que o Kremlin se orgulhava de nunca ter implantado este tipo de armamento fora das fronteiras da Rússia.

“Um lugar saído de um filme pós-apocalíptico”

Enquanto decorre a troca de acusações entre Rússia e Ocidente, a mais recente atualização do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia aponta paracontra militares ucranianos e infraestruturas em áreas habitacionais.As forças de Moscovo estarão a concentrar os seus principais esforços nas regiões de Avdiivka, Kupyansk, Lymansk, Bakhmutsk e Marinsk, com os soldados ucranianos a afirmarem ter repelido mais de 60 ataques inimigos.“Lamento dizer isto, mas”, declarou Vitaliy Barabash, chefe da administração militar da cidade localizada a cerca de 90 quilómetros de Bakhmut, onde a batalha se tem também intensificado.Já a Força Aérea da Ucrânia terá levado a cabo nos últimos dias três ataques contra as tropas russas, para além de um ataque a um posto de comando e outro a um depósito de munições.

c/ agências