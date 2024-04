AMI admite dificuldades em fazer chegar ajuda a Gaza

O responsável da AMI disse que, apesar das dificuldades e bloqueios, pode enviar-se mais ajuda para Gaza.

As condições de segurança no terreno estão muito instáveis - até mesmo para os trabalhadores humanitários. A AMI diz que a ajuda passa por enviar dinheiro, uma vez que a instabilidade não permite mais.Fernando Nobre, que já esteve em Gaza em 2009 como médico, admite que ele próprio estaria no terreno se a situação fosse mais segura.