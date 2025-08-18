Amnistia Internacional acusa Israel de "campanha deliberada de fome" em Gaza

A organização defende que Telavive deve levantar de forma imediata e incondicional o bloqueio alimentar e promover um cessar-fogo sustentado.

Num alerta publicado a 29 de julho de 2025, a Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar (IPC) declarou que os limiares de fome foram atingidos para o consumo de alimentos na maior parte de Gaza, concluindo que o pior cenário de fome já está a concretizar-se e o número de pessoas, incluindo crianças, a morrer de fome continuará a aumentar.

“Não importa que sejam crianças”

Grande parte dos dirigentes e dos meios de comunicação social israelitas tem utilizado uma retórica genocida em relação aos palestinianos desde os ataques do Hamas em 7 de outubro, descrevendo-os como “animais humanos”, afirmando que “não há inocentes” em Gaza e apelando à destruição total de Gaza e à sua limpeza étnica.

“O facto de já existirem 50 mil mortos em Gaza é necessário e exigido para as gerações futuras”, afirmou nos comentários da emissão. "Por tudo o que aconteceu a 7 de outubro, por cada pessoa que morreu a 7 de outubro, têm de morrer 50 palestinianos. Não importa agora se são crianças".

Entre os israelitas, Haliva é visto como um crítico centrista do atual Governo e dos seus ministros de extrema-direita, como Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir - como o próprio general observou, de resto, nos comentários transmitidos.





c/ agências