É falso que fotos de Gaza com pessoas à espera de comida sejam encenações do Hamas

+++ Alegação: palestinianos a segurar panelas vazias fazem parte de encenação do Hamas +++

Durante a visita oficial à Estónia, na quarta-feira, 6 de agosto, o presidente israelita mostrou uma foto alegadamente encenada em Gaza, com um grupo de palestinianos a segurar panelas vazias em frente a um centro de distribuição de alimentação. Segundo Isaac Herzog, "foi tudo encenado, aquelas pessoas tinham comida atrás delas" e aquela imagem insere-se nos "esforços de propaganda do Hamas" (https://archive.is/YgWwJ).

Estas acusações basearam-se em dois artigos recentes dos jornais alemães Süddeutsche Zeitung e Bild, sobre a alegada manipulação de imagens por parte do Hamas para influenciar a opinião pública internacional. Em ambos os casos, os jornais ilustram os textos com uma fotografia da autoria de Khames Alrefi, que por sua vez mostra o fotógrafo Anas Zeyad Fteha a fotografar aquele grupo de pessoas famintas.

No artigo do Süddeutsche Zeitung, de 03 de agosto, não há qualquer referência direta ao fotógrafo retratado, embora o jornal escreva que "há fotos de pessoas com panelas vazias em Gaza que mostram que não estão em frente a um banco alimentar, mas sim em frente a um fotógrafo" e coloque na legenda que "o facto de estas pessoas estarem a oferecer as suas panelas a um fotógrafo em vez de a um banco alimentar não significa que a foto não descreva a realidade em Gaza" (https://archive.is/mNqji).

O caso foi posteriormente desenvolvido pelo tablóide Bild, a 05 de agosto, num artigo com várias acusações contra o `freelancer` retratado, Anas Zeyad Fteha, e contra a agência turca Anadolu, para a qual colabora atualmente (https://archive.is/Ld4lO), mas sem nunca apresentar provas dessas manipulações nem identificar ou referir o autor da foto em causa, Khames Alrefi, que trabalha para a mesma agência.

Estas denúncias foram amplificadas nas redes sociais, incluindo em Portugal, e por várias contas oficiais israelitas, como a do Ministério dos Negócios Estrangeiros (exemplos: https://archive.is/rhQJY e https://archive.is/8bJog), com críticas à propaganda "Pallywood" - termo depreciativo que resulta da combinação das palavras Palestina e Hollywood -, e com o questionamento de outra foto do mesmo local que foi capa da revista Time a 01 de Agosto (https://archive.is/Cnalb e https://archive.ph/aLWYM).

+++ Factos: as fotos não foram encenadas e as pessoas estavam mesmo a aguardar por comida +++

Além da publicação ou referência à foto em que surge Anas Fteha, nenhum dos dois jornais alemães deu exemplos de manipulações ou encenações por parte deste ou de outros fotógrafos de Gaza que trabalham sob condições difíceis e sob imposições e ameaças do Hamas, como os próprios denunciam: https://archive.is/ReXvj.

Aliás, esta também tem sido uma guerra à liberdade de imprensa, com centenas de jornalistas locais mortos (https://archive.ph/rv95f) e com os poucos jornalistas ocidentais que até ao momento foram autorizados a entrar em Gaza a serem igualmente limitados pelas condições impostas pelo exército israelita, incluindo sobre o que podiam ou não fotografar, filmar e exibir (exemplos: https://archive.is/Mkui0 e https://archive.is/kKjFT).

Quanto à origem da foto publicada pelos jornais alemães, algumas pesquisas reversas permitem identificá-la facilmente no banco de imagens Getty Images (https://archive.is/yAdX1) assim como um conjunto de outras imagens captadas na mesma reportagem (https://archive.is/BrfoQ), bem como um vídeo do mesmo dia que demonstra que houve distribuição de alimentos após o momento em que a foto foi tirada: https://archive.is/NYW0g (aos 2:47), o que afasta as teorias de encenação.

As mesmas fotografias podem ser encontradas nos arquivos da agência Anadolu, onde também estão registados os trabalhos do fotógrafo Anas Zeyad Fteha (https://ghostarchive.org/archive/9diGV) e os de outros colaboradores palestinianos, incluindo o vídeo que Anas Fteha gravou naquele dia sobre o processo de distribuição de comida a homens, mulheres e crianças: https://archive.ph/CeCnV.

A Lusa Verifica identificou também a organização islâmica paquistanesa que gere aquela cozinha comunitária, a `Khair un nisa Academy`, cuja página no Instagram (https://archive.is/OJhh7) revela que a cozinha de `Khola al-Badri` é utilizada para confecionar e distribuir refeições quentes à população daquela zona de Gaza (https://archive.is/LLxwL), entre outro tipo de apoio humanitário.

Em algumas imagens surgem também voluntários com coletes da Mercy Mission (https://archive.is/EFjxf), uma organização não-governamental paquistanesa que parece colaborar na gestão daquele espaço e que tem outros locais de assistência em Gaza (https://archive.is/rnFZu).

Entretanto, o projeto de verificação israelita Fake Reporter analisou as mesmas alegações e imagens disponíveis e concluiu que as fotos são reais e que não existem indícios de manipulação: https://archive.is/jNhQD (é necessário fazer login no X para ver a sequência de 17 tweets, arquivada aqui: https://ghostarchive.org/archive/JAcZ7).

A Misbar, uma plataforma árabe de verificação de factos fez o mesmo trabalho e também concluiu que a foto em que surge Anas Zeyad Fteha é autêntica (https://archive.is/JxIDU) e que o caso foi aproveitado para uma campanha de desinformação por parte das próprias autoridades israelitas: https://archive.is/g9JAp.

Na terça-feira, 12 de agosto, o projeto de verificação Snopes, o mais antigo nesta área ainda em atividade, também concluiu que as fotos em causa são autênticas e não foram encenadas, incluindo a foto que foi capa da revista Time, e que é da autoria de outro fotógrafo palestiniano que também colabora com a Anadolu: https://archive.is/sIFI1.

Essa imagem também fez correr muita tinta nas redes sociais e em alguns media (https://archive.is/HEFYR, https://archive.is/cfORs e https://archive.is/pR87q), mas até ao momento não existem quaisquer indícios de encenação, como também concluiu o verificador de factos italiano, David Puente: https://archive.is/1LjAu.

+++ Contraditório +++

A Lusa Verifica enviou algumas questões ao jornalista do Süddeutsche Zeitung, Nicolas Freund, que inicialmente publicou a fotografia, mas não obteve resposta. No entanto, noutro artigo publicado no mesmo jornal uns dias depois, a publicação assume que o fotógrafo palestiniano "está na verdade num posto de distribuição de alimentos" e que a leitura feita pelas autoridades israelitas foi "uma deturpação grosseira do artigo": https://archive.is/4Zef4.

Por seu lado, o fotógrafo visado pelos jornais alemães já partilhou vários esclarecimentos através da conta no Instagram, onde refuta liminarmente as acusações de manipulação ou de encenação sobre a situação de fome em Gaza, devolvendo críticas de desinformação ao jornal Bild (https://archive.is/C8RKC) e denunciando estar a ser vítima de ameaças devido a este caso: https://archive.is/Vty47.

A Lusa Verifica também enviou questões à organização responsável por aquele ponto de distribuição de alimentação, bem como à Embaixada de Israel em Portugal, que também partilhou algumas das denúncias sobre as alegadas encenações, mas não obteve respostas.

+++ Avaliação Lusa Verifica: Falso +++

É falso que as duas fotos de um grupo de palestinianos a segurar alguidares e panelas vazias junto a uma cozinha comunitária de Gaza tenham sido encenadas, como afirmam várias entidades oficiais israelitas.

Há mais fotos e vídeos do mesmo local e das mesmas datas que demonstram que aquelas pessoas estavam realmente a aguardar a distribuição de comida e que essa distribuição aconteceu realmente naquele local onde funciona uma espécie de cozinha improvisada apoiada por uma organização islâmica paquistanesa.