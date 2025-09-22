Andorra, Bélgica, Luxemburgo e Malta reconhecem Estado da Palestina

Bélgica, Luxemburgo e Malta estiveram representados na conferência pelos respetivos primeiros-ministros, enquanto o anúncio de Andorra foi feito pela ministra dos Negócios Estrangeiros.

Momentos antes, na mesma conferência, França reconheceu igualmente o Estado da Palestina, uma decisão para promover a paz entre israelitas e palestinianos, anunciou o Presidente francês, Emmanuel Macron, perante as Nações Unidas.

Na véspera do encontro na ONU, Portugal, Reino Unido, Canadá e Austrália reconheceram formalmente o Estado da Palestina.

Entre os países que não reconhecem o Estado da Palestina encontram-se os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão ou os Países Baixos que defendem que tal passo político e diplomático deve ser feito em acordo com Israel.