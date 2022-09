Anexação de territórios ucranianos. UE rejeita resultados dos referendos

Foto: EPA

A União Europeia vai rejeitar o resultado do referendo sobre a anexação de territórios ucranianos, seja ele qual for. A garantia foi reforçada pelos líderes políticos europeus, em Nova Iorque, onde deixaram também a certeza de que as sanções contra a Rússia estão a produzir efeitos.