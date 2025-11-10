Anfitrião da COP30 elogia China e assinala "redução do entusiasmo do norte global"

André Corrêa do Lago apontou para o maior emissor mundial de gases com efeito de estufa, a China, que é também o maior produtor e consumidor de energia de baixo carbono.

O que está na agenda

Ministros e altos funcionários de 194 países procurarão elaborar planos na COP30 para se manterem dentro, ou o mais próximo possível, do limite de 1,5°C de aquecimento estabelecido no Acordo de Paris, para definir um roteiro para a eliminação gradual dos combustíveis fósseis e para garantir que os países pobres recebem a ajuda de que necessitam.

Os países pobres também querem garantias de que receberão os fundos prometidos para os proteger dos impactos das alterações climáticas. Um roteiro para a transição global para longe dos combustíveis fósseis também estará em discussão.

Dos Andes à Amazónia



Os países serão acompanhados por líderes indígenas, que chegaram no domingo à noite de barco depois de percorrerem cerca de três mil quilómetros (1.864 milhas) dos Andes até à costa brasileira.





Foto: Adriano Machado - Reuters







Os líderes indígenas exigem uma maior participação na gestão dos seus territórios, à medida que as alterações climáticas se intensificam e indústrias como a mineração, a exploração florestal e a perfuração de petróleo avançam cada vez mais para o interior das florestas.

A Cordilheira dos Andes é a mais longa do mundo e alberga mais de 99 por cento dos glaciares tropicais do planeta. Quase metade da água do rio Amazonas provém dos Andes, que perderam entre 30% e 50% do gelo dos seus glaciares desde a década de 1980, segundo o Relatório Mundial sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos da ONU de 2025.

"Vejo o compromisso que têm com a defesa dos seus territórios", afirmou à chegada a Belém. "Esta é a COP da Amazónia porque estamos aqui, a exigir e a conquistar os lugares que nos são devidos."





c/ agências

Os países ricos perderam o entusiasmo para combater a crise climática, enquanto a China avança rapidamente na produção e utilização de equipamentos de energia limpa, afirmou o presidente das negociações climáticas da ONU.“De alguma forma, a redução do entusiasmo do norte global está a mostrar que o sul global está a mexer-se”, afirmou Corrêa do Lago aos jornalistas em Belém, cidade da floresta amazónica onde se realiza a conferência COP30, com a duração de duas semanas.", sublinhou. "Os painéis solares são mais baratos, são tão competitivos [em comparação com a energia dos combustíveis fósseis] que estão por todo o lado agora. Se estiver a pensar nas alterações climáticas, isso é bom."André Corrêa do Lago acrescenta que, “", referindo que as tecnologias verdes de baixo custo da China estão a liderar a transição energética mundial."Começam a queixar-se que a China está a movimentar o PIB do mundo inteiro", disse. Mas "isto é ótimo para o clima"."Se os países tiverem um desejo incontestável por uma decisão da COP, certamente pensaremos nisso e lidaremos com a situação".Entre os países em desenvolvimento, disse André Corrêa do Lago, “há um movimento” para promover soluções e o acesso a tecnologias que possam tornar a agricultura mais eficiente e menos poluente.O primeiro ponto da ordem de trabalhos da COP30 será a votação da ordem de trabalhos. André Corrêa do Lago recordou que os, um processo que descreveu como uma troca saudável de prioridades.O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, espera que os países ponderem a elaboração de um plano para abandonar os combustíveis fósseis.”, realçou André Corrêa do Lago.Outros possíveis temas para a agenda incluem decidir como os países reduzirão ainda mais as emissões, uma vez que os seus planos atuais não são suficientes para limitar o aquecimento extremo. Na manhã de segunda-feira, 106 governos tinham apresentado novos planos climáticos., que atualmente levariam a um aquecimento devastador de 2,5°C.Ilana Seid, embaixadora de Palau na ONU e porta-voz da Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS), afirmou que definir um caminho global para cortes mais profundos nas emissões seria fundamental. “O progresso até agora tem sido insuficiente e precisamos de uma resposta”, afirmou ao jornal britânico. “Caso contrário, não sabemos para onde vamos.”Os anfitriões brasileiros estão focados na “implementação” – ou seja, em pôr em prática os compromissos já assumidos, como a redução das emissões de gases com efeito de estufa, a triplicação da energia renovável até 2030 e a duplicação da eficiência energética. Mas a AOSIS quer mais do que isso, argumentando que, sem políticas para reduzir as emissões mais rapidamente, a meta de limitar o aquecimento a 1,5°C será perdida.”, acrescentou a embaixadora de Palau na ONU. “Precisamos de reconhecer que, coletivamente, estamos aquém desta meta e precisamos de uma resposta”.Mas, apesar dos esforços do Brasil ao longo de mais de seis meses para evitar um conflito na abertura da conferência sobre o que deve estar na agenda, é provável que ainda haja divergências acesas sobre o foco da conferência e o que deve ser descartado na segunda-feira.Na COP26, em Glasgow, em 2021, o Reino Unido, os EUA, a UE e outros países assinaram o compromisso global de redução do metano, que exige uma redução de 30 por cento das emissões de metano até 2030. Cerca de 159 países aderiram ao compromisso", disse Lucia Ixchiu, uma indígena. K'iche, da Guatemala, que estava entre os cerca de 60 passageiros. ""."É um sonho e um objetivo, mas sabemos que há muitos interesses em jogo", disse Lucia Ixchiu à Reuters a bordo do barco, enquanto navegava pela parte brasileira da Amazónia.Um relatório divulgado na semana passada pelae pela Aliança Global de Comunidades Territoriais afirmou que,Entretanto, mais de 1.690 defensores ambientais foram mortos ou desapareceram entre 2012 e 2024 nos países que partilham a floresta da Amazónia e no Congo, Indonésia, México e América Central, de acordo com a. "", frisou a indígena. K'iche, da Guatemala. "."Quando Lucia Ixchiu se juntou à expedição, estava agasalhada com casacos e um chullo de lã para se proteger do frio do gelo dos glaciares andinos. Com a chegada do tempo mais quente, vestiu uma blusa leve de mangas curtas em tons de roxo e preto ao desembarcar no meio de uma cena de celebração nas margens de Belém. O grupo ofereceu uma oferenda: velas, cânticos, doces, sementes, folhas de coca e um feto de lhama. Fazia parte de uma cerimónia para pedir permissão e honrar as divindades e a Mãe Terra antes de partirem para a viagem.Os passageiros da flotilha — que trocaram de barco pelo caminho — celebraram com um banquete e caipirinhas. Licia Ixchiu explicou que optaram por iniciar a viagem nas nascentes dos rios que alimentam o Amazonas para destacar os perigos que os glaciares de montanha enfrentam devido às alterações climáticas e à extração de recursos naturais."Queremos garantir que não estão apenas a prometer, que começam a proteger, porque nós, povos indígenas, somos os que sofremos com os impactos das alterações climáticas", disse Pablo Inuma Flores, um líder indígena do Peru, que lamentou ainda os derrames de petróleo e a mineração ilegal que, segundo ele, ocorrem ao longo do rio Amazonas.Em Coca, no Equador, realizaram um funeral para os combustíveis fósseis. Em Manaus, no Brasil, realizaram uma exibição de curtas-metragens epara as comunidades. Também promoveram diversos debates políticos e adiaram a viagem periodicamente devido a desafios logísticos e às mudanças nas condições do rio, enquanto observavam os detritos e a poluição.Embora o grupo tenha trocado de embarcações, chegaram à cidade de Belém num barco de madeira de três andares que apelidaram de Yaku Mama, ou Mãe Água. Apesar das tensões na geopolítica global e do ritmo lento das negociações da COP, Lucia Ixchiu disse que os jovens indígenas com quem viajou durante os 30 dias a deixaram otimista em relação ao futuro.