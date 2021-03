Angela Merkel ameaça centralizar resposta à covid-19 na Alemanha

A queixa foi manifestada numa entrevista televisiva, no domingo, em que Angela Merkel avisou que o seu governo não dispõe das ferramentas necessárias para impor um confinamento nacional para travar a terceira vaga de covid-19 que atualmente assola a Alemanha.



“Precisamos de ação nos Estados federais. Precisamos de tomar as decisões corretas de forma séria. Alguns Estados estão a cumprir, outros nem tanto”.



Para conseguir contornar a lei, Angela Merkel teria de começar um processo de centralização. No entanto, a descentralização é um dos pilares fundamentais da Alemanha após a II Guerra Mundial, para além da desnazificação, desmilitarização e democratização impostas pela autoridades aliadas. Dezasseis Estados federais têm o poder executivo para impedir o país de iniciar uma nova guerra.



Um pilar essencial que se está a provar difícil para Angela Merkel, já que muitos Estados estão a afastar-se das decisões tomadas na conferência mensal em que são decididas medidas para aplicar na Alemanha.



O federalismo alemão não está tão ligado a Berlim como acontece em outros países e permite aos governos regionais tomarem decisões que em muito diferem das diretrizes nacionais, especialmente no que diz respeito à saúde e educação.



O Estado de Sarre, por exemplo, quer terminar todas as medidas pró-confinamento após a Páscoa para abrir cinemas e locais de prática desportiva. Na Renânia do Norte-Vestefália, liderada por Armin Laschet, do partido de Angela Merkel, foi anunciado que as lojas vão manter-se abertas em alguns municípios apesar do crescimento preocupante do número de novos casos.



Uma interpretação das normas que, declarou Angela Merkel na televisão, “não a enchem de felicidade”.



Por outro lado, na Baviera, Markus Soder mostrou o seu apoio à chanceler, afirmando num programa noticioso que estaria disposto a dar ao Estado nacional mais poder de forma a fazer cumprir as regras necessárias, por meio de uma emenda realizada durante o período pandémico.



Para conseguir aplicar leis nacionais, a chanceler alemã necessita da unanimidade de todos os Estados. Alguns especialistas em direito constitucional explicaram que Angela Merkel dispõe de ferramentas legais para impor o confinamento como “medida contra uma doença perigosa e infeciosa entre animais e humanos”. No entanto, trata-se de um medida que choca com o estilo de consensos aplicado por Angela Merkel nos últimos 16 anos.



Um braço-de-ferro entre Merkel e os Estados federais alemães que conseguiram manter a unidade durante a primeira vaga de covid-19 na Alemanha e a chanceler revelou que vai procurar maneira de conseguir ter os Estados lado a lado para combater a pandemia.