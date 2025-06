Angola e Moçambique entre países que se comprometem a eliminar a cólera até 2030 - UA

De acordo com o comunicado da União Africana (UA), 20 Estados-membros da organização afetados pela cólera reuniram-se quarta-feira, em formato `online`, após um apelo dos Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC África) e sob a liderança de Hakainde Hichilema, Presidente da Zâmbia e detentora da pasta da luta contra a cólera na organização.

A reunião contou com a participação de dez chefes de Estado e vice-Presidentes -- representando Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo, Namíbia, Gana, Malaui, Moçambique, Sudão do Sul, Tanzânia e Zimbabué --, bem como de vice-primeiros-ministros e ministros da Saúde, Finanças, Água e Saneamento.

"Estiveram também presentes parceiros globais da saúde, incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Gavi [Aliança Mundial de Vacinas e Imunização], Fundo Global, entre outros, com o objetivo de formar uma frente unida no combate à cólera", declarou a UA, em comunicado.

Segundo a organização, até maio deste ano, África registou cerca de 130 mil casos de cólera e 2.700 mortes, representando 60% dos casos globais e 93,5% das mortes relacionadas com a doença.

"Angola, RDCongo, Sudão e Sudão do Sul permanecem entre os países mais gravemente afetados", referiu.

Na sua intervenção de abertura, Mahmoud Ali Youssouf, presidente da comissão da UA, apelou a uma liderança corajosa e a uma mudança sistémica.

"Só com o envolvimento direto dos nossos chefes de Estado poderemos eliminar a cólera até 2030. É necessário um verdadeiro virar de página no continente --- com forte liderança nacional, investimento interno, ações integradas e coordenação regional. Devemos também quebrar o ciclo de dependência, acelerando a produção de vacinas e garantindo acesso equitativo a ferramentas que salvam vidas", declarou o presidente da comissão.

Também o chefe de Estado de Angola, João Lourenço, atual Presidente em exercício da UA, destacou a importância de investimentos, salientando que, para enfrentar esta doença, tem de haver investimento robusto em água, saneamento e sistemas de saúde.

"Este é o nosso momento para transformar desafios históricos em oportunidades reais de desenvolvimento económico e social", declarou João Lourenço.

Já o diretor-geral do CDC África, Jean Kaseya, sublinhou que "África precisa de 54 milhões de doses da vacina oral contra a cólera por ano, mas recebe pouco mais de metade".

"Essa lacuna é inaceitável. É urgente aumentar a produção local e assegurar o fornecimento", frisou.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sublinhou que a organização vai intensificar o apoio aos países afetados.

Os líderes africanos comprometeram-se a operacionalizar a Equipa de Apoio à Gestão de Incidentes Continental (IMST), baseada na resposta bem-sucedida ao Monkeypox (mpox), "para reforçar a vigilância transfronteiriça", segundo o comunicado.

A nível nacional, comprometeram-se a criar Grupos Presidenciais de Trabalho sobre a Cólera, para reforçar a coordenação intersectorial, mobilizar recursos internos e aplicar mecanismos de responsabilização, citou.

"A reunião representou um ponto de viragem na resposta africana à cólera, assente na apropriação política ao mais alto nível, colaboração multissetorial e solidariedade continental", concluiu.