Angola. Órfãos do 27 de Maio ainda esperam receber restos mortais dos pais

No entanto, os cadáveres entregues à equipa forense não coincidiram com as expetativas. Em causa estão entre outros os corpos de José Van Dunem e Sita Valles.



Os filhos residem em Portugal e vão pedir agora a intervenção do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.