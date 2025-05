Angola registou mais de 600 mortes por cólera e quase 20 mil casos desde janeiro

De acordo com o ponto de situação do Ministério da Saúde sobre esta epidemia, nas últimas 24 horas foram registados sete óbitos e 221 novas infeções.

A província de Luanda, capital do país, notificou num dia 45 do total de casos, seguindo-se o Namibe (44), Benguela (44), Cuanza Sul (42), Malanje (16), Cuanza Norte (12), Icolo e Bengo (6), Huíla (5), Cabinda (4), Lunda Norte (2) e Bengo (1).

Nas últimas 24 horas tiveram alta 279 pessoas, encontrando-se internadas 535 outras pessoas com cólera.

Os dados indicam que desde o início da epidemia, declarada pelas autoridades em janeiro deste ano, foram reportados um total de 19.605 casos, com Luanda, o epicentro da doença, a liderar a lista com 6.285 do total de infeções.

Relativamente aos óbitos, o total cumulativo é de 609 mortes, dos quais 208 em Luanda.