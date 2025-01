Angola soma 22 mortos e 383 casos de cólera desde início do ano

O anterior balanço apontava para 332 casos e 20 mortos.

Entre as 18:00 de terça-feira e as 18:00 de quarta-feira foram reportados 51 casos de cólera, dos quais 15 no município de Cacuaco, epicentro deste surto que afeta as provincias de Luanda, Bengo e Icolo e Bengo. Dos casos notificados, 10 foram confirmados laboratorialmente.

Com um total cumulativo de 383 casos, com idades entre os 2 e os 73 anos, desde a confirmação do surto, ocorreram 22 óbitos, dos quais 17 em Cacuaco, encontrando-se internadas 27 pessoas.

Os casos referem-se a doentes com desidratação grave ou severa ou morte por diarreia aquosa aguda e doentes acima de dois anos de idade nos locais onde a cólera existir, considerando-se confirmados quando o vibrião colérico for isolado nas fezes.

A cólera é uma doença grave e contagiosa associada à contaminação de água e alimentos, saneamento deficiente e más condições de higiene.