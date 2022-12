Ano de 2022 marcado por fenómenos climáticos extremos

Foto: Reuters

O ano de 2022 foi devastador ao nível do impacto dos fenómenos extremos do clima. Da situação de seca na Europa, até às cheias no Paquistão, foram vários, os desastres naturais que atingiram a população mundial, com uma fatura muito elevada, quer a nível financeiro, quer de perda de vidas humanas.