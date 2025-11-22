Antiga aliada de Trump anuncia demissão do Congresso após críticas no caso Epstein

"Vou demitir-me das minhas funções a 5 de janeiro de 2026", declarou a eleita da Geórgia num comunicado na rede social X, acrescentando que "defender as mulheres americanas que foram violadas aos 14 anos, vítimas de tráfico e exploradas por homens ricos e poderosos não deveria expor-me a ser chamada de traidora e ameaçada pelo Presidente dos Estados Unidos, pelo qual lutei".

Num vídeo publicado na internet, Greene também afirmou, entre outras coisas, que "sempre foi desprezada em Washington e nunca se integrou".

Donald Trump rompeu publicamente com esta aliada de longa data e figura do movimento MAGA (Make America Great Again), chamando-a de "Marjorie `A Traidora` Greene" e "Maggie `a Louca`", após críticas da deputada à sua gestão do caso Epstein, financeiro nova-iorquino que morreu na prisão em 2019, antes do julgamento por crimes sexuais.

A posição de Donald Trump, amigo de Epstein, sobre este caso semeou a divisão no campo republicano, habitualmente leal ao Presidente.

Depois de se opor durante muito tempo, Donald Trump promulgou uma lei que obriga o seu governo a tornar públicos os documentos do caso Epstein, ainda que com restrições processuais, não se sabendo ao certo qual será o alcance das revelações.

O Presidente norte-americano sempre negou ter conhecimento do comportamento criminoso de Epstein, de quem era próximo antes de se desentenderem na década de 2000, afirmando que o afastamento dos dois ocorreu anos antes de emergirem os crimes pelos quais era acusado.