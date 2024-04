Antiga deputada Ana Miguel Santos (PSD) substitui Rangel no Parlamento Europeu

Fonte do partido confirmou à Lusa que a advogada Ana Miguel Santos vai integrar a bancada do PSD no PE até ao final da legislatura.

Ana Miguel Santos foi deputada à Assembleia da República, eleita pelo círculo de Aveiro, na XIV legislatura e integrou as comissões parlamentares de Defesa Nacional, Assuntos Europeus e Orçamento e Finanças.

José Manuel Fernandes, que é hoje ministro da Agricultura e Pesca, vai ser substituído por Teófilo Agostinho Martins Araújo dos Santos, advogado de profissão, que era o décimo na lista de candidatos.

Teófilo Agostinho Martins Araújo dos Santos foi eleito na Assembleia Municipal de Leiria e prestou serviços jurídicos, em regime de avença, ao município de Pombal em 2021.

Vânia Andreia Lopes Neto, 11.ª na lista do PSD em 2019, vai substituir Maria da Graça Carvalho, que integrou o Governo como ministra do Ambiente e Energia.

A agora eurodeputada foi vereadora na Câmara Municipal de Santarém, vice-presidente daquela distrital do PSD, e trabalhou na Microsoft.

As eleições europeias realizam-se entre 06 e 09 de junho nos 27 países da União Europeia. Em Portugal, o sufrágio vai realizar-se no dia 09.