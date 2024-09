Antigo ministro e ativista sul-africano Pravin Gordhan morreu vítima de cancro

"Faleceu pacificamente no hospital esta manhã, rodeado pela família, pelos seus amigos mais próximos e pelos seus camaradas de sempre na luta pela libertação", declarou a família do político num comunicado citado pela agência espanhola de notícias, a EFE.

Gordhan, que tinha raízes indianas e nasceu a 12 de abril de 1949 na cidade de Durban, na província oriental do Natal, era licenciado em farmácia, e foi duas vezes ministro das Finanças, entre 2009 e 2014, e depois entre 2015 e 2017, tendo sido também ministro da Governação Cooperativa e dos Assuntos Tradicionais, em 2014 e 2015, durante os governos do antigo Presidente Jacob Zuma.

Durante o mandato do atual Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, ocupou a pasta das Empresas Públicas de 2018 até março, altura em que se retirou da política.

Ramaphosa lamentou o falecimento deste "ativista durante toda a vida" e expressou condolências à mulher, às duas filhas e aos irmãos.

"Perdemos um líder extraordinário, cuja personalidade despretensiosa desmente a profundidade do intelecto, a integridade e a energia com que assumiu o ativismo, os deveres como parlamentar e as funções como membro do Conselho de Ministros", afirmou Ramaphosa.

A imprensa local destacou a sua "resistência inabalável" ao período da chamada `captura do Estado`, referindo-se à corrupção que afetou a administração pública durante os anos de Zuma como Presidente, entre 2009 e 2018.