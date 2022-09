António Costa anuncia em Moçambique mais 40% de verbas para a cooperação

Portugal vai aumentar em 40 por cento o dinheiro para a cooperação com Moçambique. Na cimeira luso-moçambicana, Maputo disse que a crise energética provocada pela invasão russa da Ucrânia, pode abrir as portas do mercado europeu ao gás de Moçambique.