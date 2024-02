António Costa discute apoio à Ucrânia em Paris

Dois dias depois de se terem assinalado os dois anos da invasão russa do território ucraniano e numa altura em que a Ucrânia corre risco de ficar sem liquidez no final de março, Emmanuel Macron convocou uma reunião de alto nível para “”, segundo a presidência francesa.Contando com líderes ou representantes de países da União Europeia (UE) e de outros, a ocasião servirá para “estudar os meios disponíveis para reforçar a cooperação entre os parceiros que apoiam a Ucrânia”, adiantou o Eliseu.Na reunião Portugal estará representado pelo chefe de Governo, António Costa.No sábado, aquando do segundo aniversário da guerra, o primeiro-ministro português afirmou que Portugal estará ao lado da “resistência heroica” do povo e das forças armadas ucranianas pelo tempo que for necessário, até que seja alcançada uma paz justa e duradoura.