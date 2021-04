António Costa diz que Lei do Clima é o atingir de um dos principais objetivos da Presidência portuguesa

A aprovação da Lei do Clima é um resultado que o primeiro-ministro diz ser importante no âmbito das medidas climáticas.



"É um objetivo muito ambicioso", adianta o chefe do Executivo. "É um passo grande", garante.



Parte dos fundos do Plano de Recuperação e Resiliência em Portugal vão ser aplicados neste objetivo.



António Costa reage ainda com satisfação ao facto de o Tribunal Constitucional alemão abrir caminho para a aplicação da chamada "bazuca europeia", pondo fim à dúvida sobre a ratificação do apoio europeu para a recuperação da economia nos Estados-membros.