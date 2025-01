António Costa em entrevista à RTP. O que Trump propõe "vai no sentido do que a UE tem vindo a fazer"

A entrevista de António Costa ao jornalista da RTP Paulo Dentinho.

António Costa é presidente do Conselho Europeu há cerca de dois meses e em breve realiza-se um novo encontro de dirigentes, dedicado aos temas da Defesa, e este será o primeiro desde que Donald Trump regressou à Casa Branca.





Recordando as divergências entre a presidente da Comissão Europeia e o francês Charles Michel, antecessor do dirigente português, António Costa foi confrontado com uma questão antiga: se um líder de uma potência como os Estados Unidos, a China ou a Rússia quisesse falar com a União Europeia, quem contactaria?



“Percebemos que os Estados Unidos tenham preocupações. Nós também temos preocupações, (…) com outros agentes económicos internacionais”.

Prioridades em Defesa

“Para que a União Europeia e os Estados-membros tenham capacidade de reforçar o seu investimento em Defesa, é fundamental também reforçar a sua base económica e industrial. E, portanto, esse investimento tem também um efeito virtuoso no reforço das nossas Economias e da nossa autonomia”.

“O que é paradoxal, é que aquilo que o presidente Trump vem agora apresentar como uma exigência, vai de encontro àquilo que muitos na União Europeia defendiam e alguns receavam porque podia ser lido como um distanciamento relativamente aos Estados Unidos. Agora fica claro que essa autonomia estratégica não é um distanciamento, mas vai de encontro à vontade dos próprios EUA”.

Relevância global da União Europeia

Nesse sentido, a prioridade da política externa europeia é a de “desenvolver uma rede de relações (…) com os diferentes países do mundo e as diferentes regiões”, porque o bloco europeu não olha para o mundo “como um mundo que vai polarizar entra a China e os Estados Unidos”.

“Não vamos dramatizar, nem desvalorizar. Quando os Estados Unidos entenderem que devem colocar a União Europeia qualquer problema, nós fazemos aquilo que fazemos com qualquer entidade. (…) Olhamos para o problema e vemos como é que o podemos resolver”.

Soberania e paz duradoura

“Quando falamos de Ucrânia, não falamos só da Ucrânia ou só da segurança da Europa. Falamos da Defesa daquilo que são valores universais, consagrados na Carta das Nações Unidas”.





Questionado sobre a intenção de Donald Trump de dialogar com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre uma solução para o conflito na Ucrânia, desencadeado em fevereiro de 2022 pela invasão da Rússia, Costa sublinhou que quer Kiev quer a UE têm de estar presentes nessas conversações.



"A Ucrânia é um Estado soberano e, portanto, não há negociações sobre a paz na Ucrânia que não envolvam a Ucrânia", salientou.



Por outro lado, esta discussão "implica também a negociação sobre a segurança na Europa e não é possível haver uma discussão sobre a segurança na Europa sem a União Europeia", destacou.







Democracias liberais e elites tecnológicas

“E se algumas dessas elites não gostam da União Europeia é porque, ainda recentemente, a UE aplicou multas pesadas em matéria de política de concorrência por haver um abuso de poder dominante”.





Costa referiu que a Comissão Europeia abriu uma investigação à rede X "para saber se está ou não está a cumprir as regras" em matéria de serviços digitais.



"Se estiver a cumprir as regras, ótimo, se não estiver as cumprir as regras, as consequências da aplicação da lei terão que existir".



“A lei é igual para todos”, respondeu, referindo-se à rede social X de Elon Musk.



Saída dos EUA do Acordo de Paris

O presidente do Conselho Europeu garantiu ainda que a UE está “na liderança” no processo de transição ecológica e no combate às alterações climáticas. Quanto à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, António Costa relembrou que tal não acontece pela primeira vez.



“É uma má notícia para o mundo os EUA abandonarem o Acordo de Paris. Agora, nós não determinamos a nossa ação pela ação dos outros”, afirmou, apesar de reconhecer que atingir as metas climáticas nessas condições “exige gestão política”.



Segundo o dirigente, a UE está a preparar um acordo industrial que garanta que “sem prejuízo das metas fixadas” não haja um impacto na vida dos cidadãos europeus. Mas renunciar aos objetivos é uma opção.



“O que está em causa não é cumprir um objetivo. O que está em causa é salvar a Humanidade”, afirmou.





Quando pediu a demissão enquanto primeiro-ministro de Portugal, António Costa afirmou que não tinha condições para continuar em funções. Entretanto, assumiu a Presidência do Conselho Europeu, mesmo que o caso que desencadeou a saída ainda não esteja concluído.



O que mudou, explicou Costa, “foram duas decisões judiciais”, a clarificação do que estava em discussão e, sobretudo, “a avaliação dos 27 Estados-membros” para o desempenho das tarefas na União Europeia.



, respondeu António Costa.Sobre a ameaça à competitividade da UE, com o presidente norte-americano a querer reduzir impostos para quem produzir nos EUA, António Costa frisou nesta entrevista à RTP que, acrescentou. E por isso, à semelhança do que aconteceu na Administração de Joe Biden,Para o presidente do Conselho Europeu, é “normal que estas questões se coloquem e sejam resolvidas de forma a proteger o mútuo interesse”.Quanto à proposta de Trump para que os membros da NATO gastem 5 por cento do PIB em Defesa, e recordando os défices de alguns Estados-membros da União Europeia, como a França,, começou por explicar., continuou, deixando a ideia de que “na próxima reunião da NATO, em junho, se vai fixar uma meta superior aos 2 por cento”.Neste caso, a mais-valia que a UE tem para oferecer aos Estados-membros é, entre outros, “ajudar a racionalizar os investimentos”, definindo um “quadro de capacidades conjuntas”, aumentando “eficiência da despesa” através de compras conjuntas, da estandardização dos equipamentos e da inoperabilidade.Considerando o quadro internacional atual, é prioritário terOu sejaMas há outra questão: a relevância que o investimento em Defesa pode ter para o desenvolvimento da base tecnológica e industrial da UE., sublinhou o antigo primeiro-ministro português, que acredita que esta será uma “discussão interessante” para o Quadro Financeiro Plurianual., deixou a questão.O problema, destacou o presidente do Conselho Europeu,. Já o Conselho Europeu em dezembro de 2021, relembrou Costa, a UE afirmou “como prioridade reforçar a sua autonomia estratégica em matéria de Defesa”. E também a Declaração de Versailles, em 2022, já referia que a UE tinha de ter “maior responsabilidade na própria Defesa”.Questionado sobre quem é o “grande inimigo da União Europeia”,Em segundo lugar, tem uma bussola estratégica que também foi aprovada. Depois desenvolveu mesmo um quadro de prioridades de capacidades, que são fundamentais para preencher lacunas no nosso sistema de Defesa”.. Por isso, é fundamental estandardização dos equipamentos militares, por exemplo, para garantir que a “indústria tenha previsibilidade e possa investir para aumentar a sua capacidade de produção” e, ao mesmo tempo, para “diminuir os custos que os Estados-membros suportam na aquisição de equipamentos”.A reunião de dirigentes da UE, marcada para a próxima segunda-feira, vai ser “pela primeira vez dedicada exclusivamente ao tema da Defesa”. Em cima da mesa de discussão vão estar três temas:, indicou, sublinhando que pretende incluir o tema “na agenda do Conselho Europeu de junho”.Com Trump, Xi Jinping e Putin a moldar as relações internacionais, a União Europeia pode ter maior dificuldade em reafirmar a sua relevância global, embora o presidente do Conselho Europeu considere o bloco comunitário "consistente, coerente e prevísivel"., começou por afirmar.Considerando os Estados Unidos um aliado “imprevisível”, principalmente com Donald Trump de regresso à Casa Branca,, repetiu.“Todos nós já tivemos a experiência de conviver com o presidente Trump no seu primeiro mandato, portanto há uma dimensão que não é surpreendente.A nível comercial,Contudo, não nega que a UE tem os próprios mecanismos de Defesa, para “defender a nossa economia”, como aconteceu na Presidência de Joe Biden.Temos uma postura dialogante, estamos abertos a considerar os problemas que nos colocam (…) mas naturalmente que temos também as medidas de que necessitamos para defender os nossos interesses”.Quanto às pretensões de Donald Trump no Canadá e Gronelândia, António Costa clarificou que as regras pelas quais a UE se rege são baseadas na Carta das Nações Unidas., declarou.Este é, na ótica do dirigente português, “um dos maiores desenvolvimentos civilizacionais” do século XX e que “temos obrigação de preservar e defender”.A ambição norte-americana de terminar com a guerra na Ucrânia e “alcançar uma paz rápida” é “exatamente a mesma ambição que a Europa e os ucranianos têm”.Nesse contexto, os Estados Unidos e a União Europeia poderão continuar a apoiar a Ucrânia para conseguir uma paz justa e duradoura.Sobre o sector tecnológico e a nova elite do setor que tem grande influência na política, António Costa não tem dúvidas de que o poder económico não pode dominar o poder político nas democracias liberais. Quanto às elites tecnológicas e à regulamentação das plataformas digitais, o presidente do Conselho Europeu assegura que as regras europeias são iguais "para todos", apesar da influência que os magnatas tecnológicos possam ter., começou por dizer, quando questionado sobre se considera uma ameaça às políticas, até na Europa, a influência de Elon Musk.