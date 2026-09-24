António Costa pede a Teerão que permita navegação em Ormuz e cesse ataques

O português pediu a Teerão que "retome a cooperação" com a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), segundo uma publicação na rede social X, acompanhada de uma fotografia de ambos os líderes.

Costa acrescentou que a União Europeia "está disposta a apoiar todos os esforços diplomáticos em curso" para pôr fim à guerra entre os Estados Unidos e o Irão, por considerar que "o diálogo é a única via para resolver conflitos e garantir uma paz duradoura em toda a região".

A conversa "franca e substancial" entre Costa e Pezeshkian aconteceu à margem da sessão anual da Assembleia Geral da ONU, que está a decorrer em Nova Iorque.

A guerra do Irão, iniciada pelos Estados Unidos e por Israel em 28 de fevereiro, está prestes a completar sete meses sem que Washington tenha alcançado o objetivo declarado de derrubar o regime dos ayatollahs, e após várias tentativas falhadas de negociar um acordo para pôr fim ao conflito.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, enfrenta uma pressão crescente face ao risco de a ofensiva prejudicar os republicanos nas eleições intercalares de 03 de novembro, devido ao aumento do preço da gasolina resultante do bloqueio do estreito de Ormuz, um dos principais pontos de tensão do conflito.

Desde o início da guerra, a maioria dos países do Médio Oriente que albergam bases militares ou representações norte-americanas têm sido alvo de ataques por parte do Irão, que tem dificultado o transporte marítimo através do estratégico estreito de Ormuz através de ataques ocasionais a navios e embarcações.