António Costa sai em defesa do Tribunal Penal Internacional após sanções de Trump

Sanctioning the ICC threatens the Court’s independence and undermines the international criminal justice system as a whole. https://t.co/zk0lsnB1p0 — António Costa (@eucopresident) February 7, 2025

O presidente do Conselho Europeu escreveu na rede social X que esta decisão do inquilino da Casa Branca coloca em risco a independência do TPI e mina todo o sistema de justiça criminal no planeta.Também o Tribunal Penal Internacional já veio criticar as sanções económicas de que vai ser alvo. As sanções ordenadas por Trump podem mesmo paralisar o tribunal e dificultar o trabalho dos investigadores.Medidas punitivas por parte da Administração Trump motivadas por decisões desfavoráveis do TPI em relação aos Estados Unidos e Israel.





Este órgão, sediado em Haia, lança um apelo a todos os países que o reconhecem para que se unam em defesa da justiça e dos Direitos Humanos.

Entretanto, o Governo de Netanyahu veio felicitar o líder da Casa da Branca por esta decisão.