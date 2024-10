António Costa trabalha na transição para o Conselho Europeu

"O sistema de transição está, de facto, a funcionar bem. Também tive essa experiência há cinco anos, após a minha nomeação (...), quando tive alguns meses para me preparar e para me coordenar com o meu antecessor e, desta vez, seguimos a mesma abordagem", diz Charles Michel em entrevista à Lusa e outras agências de notícias europeias no âmbito do projeto European Newsroom (Redação Europeia), em Bruxelas.

A cerca de um mês de deixar o cargo para depois ser sucedido na liderança da instituição pelo ex-primeiro-ministro português, o responsável reforça que a passagem de pastas está a "correr muito bem", até porque António Costa e a sua equipa "participam diretamente em toda a preparação das reuniões do Conselho" Europeu, "ainda antes de dezembro", quando o político português toma posse.

Questionado sobre eventuais recomendações, Charles Michel garante não precisar de "dar conselhos a António Costa", dado que "ele tem muita experiência ao nível nacional e ao nível europeu".

Já quanto ao seu futuro profissional, quando deixar o Conselho Europeu após outros cargos políticos, o responsável afirma que só o mencionará "depois do fim do mandato".

Português movimenta-se com à vontade

Fontes europeias ouvidas pela Lusa adiantaram que, de momento, decorrem trabalhos preparatórios entre as equipas de Costa e de Michel, até porque a primeira cimeira europeia presidida pelo responsável português - a 19 e 20 de dezembro - será marcada por debates já em curso sobre a Ucrânia, Médio Oriente e competitividade económica.

António Costa, que fez parte do Conselho Europeu em representação de Portugal durante oito anos (período em que foi primeiro-ministro), conhece já alguns dos líderes da União Europeia (UE), mas pretende, no seu mandato de dois anos e meio à frente da instituição, encontrar pontos de convergência para compromissos entre os 27.

Em junho passado, Costa foi eleito pelos chefes de Estado e de Governo da UE como presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio a partir de 1 dezembro de 2024, sendo o primeiro português e o primeiro socialista à frente da instituição.