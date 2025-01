Antony Blinken acredita que cessar-fogo em Gaza vai entrar em vigor no domingo

Chris Kleponis - Reuters

Esta quinta-feira, numa conferencia de imprensa onde fez o balanço do mandato, Blinken admitiu a existência de algumas pequenas questões que estão a ser resolvidas ou mesmo já em resolução e por isso mostra-se confiante no início de uma trégua.



As declarações de Blinken surgem depois de terem surgido algumas questões relacionadas com o acordo de cessar-fogo para Gaza. A agência Reuters avançou que estavam relacionadas com a identidade de alguns prisioneiros que o Hamas pretende que sejam libertadas.



O site de informação norte-americano Axios garante que estes problemas estão ultrapassados, mas o Governo israelita adiou para sexta-feira a votação do acordo.