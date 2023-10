Antony Blinken reúne-se com Abbas e o Rei Abdullah II

", confirmou, na quinta-feira, o ministro dos Assuntos Civis palestinianos.Após uma passagem por Israel e pela Jordânia, Antony Blinken segue ainda hoje para o Qatar para conversações com dirigentes sobre o movimento islamita palestiniano Hamas, em guerra com Israel desde o ataque surpresa e sem precedentes perpetrado no sábado passado.No emirado do Golfo, "as conversações centrar-se-ão nos esforços qatari-americanos para garantir a libertação dos reféns e o desanuviamento", segundo fonte diplomática dos Estados Unidos.Até domingo, Antony Blinken irá deslocar-se ainda à Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito.