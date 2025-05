Anúncio de Trump na próxima semana. EUA passam a referir-se ao Golfo Pérsico como "Golfo Árabe"

No Irão, há mesmo uma celebração anual do Dia Nacional do Golfo Pérsico , geralmente assinalado no dia 29 ou 30 de abril. Trata-se de um feriado nacional em que a República Islâmica do Irão comemora o fim da ocupação colonial portuguesa da zona martíma a sul do país no século XVII.

A designação “Golfo Pérsico” tem sido amplamente usada desde o século XVI, ainda que vários países do Médio Oriente também usem a designação “Golfo Árabe” ou “Golfo da Arábia”.







No Google Maps em Portugal e também nos Estados Unidos, o mar surge com a designação Golfo Pérsico (Golfo Árábico). Nos mapas da Apple, surge apenas o nome “Golfo Pérsico”.



Trump precisa de “estudar geografia”

Périplo pelo Médio Oriente

Depois da polémica decisão da Administração Trump em passar a designar o Golfo do México como Golfo da América,A agência Associated Press revela esta quarta-feira que Donald Trump está a planear, para a próxima semana o anúncio sobre a mudança na designação do Golfo Pérsico , mar situado entre o Irão e a península da Arábia.Dois responsáveis norte-americanos falaram com a agência sob condição de anonimato. A Associated Press nota que, até ao momento, a Casa Branca e o Conselho de Segurança Nacional não responderam aos pedidos de esclarecimentos e comentários.Há vários anos que os militares norte-americanos se referem ao Golfo Pérsico como Golfo Árabe em declarações ou divulgação de imagens. Em 2017, durante o primeiro mandato como presidente, Donald Trump referiu-se publicamente ao “Golfo Arábico”.Em resposta, o então presidente do Irão, Hassan Rouhani, afirmou que Trump estava a precisar de “estudar geografia”., afirmou então o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif.Esta quarta-feira, em resposta à mudança no horizonte, o atual ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros afirmou que o nome dos mares “não implica que são propriedade por nenhuma nação em particular, mas reflete um respeito compartilhado pela herança coletiva da humanidade”., defendeu Abbas Araghchi na rede social X.Esta mudança de designação deverá ser anunciadaÉ uma operação de charme por parte da Administração norte-americana com vários objetivos, desde à obtenção de investimento financeiro nos Estados Unidos, mas também a tentativa de reunir apoio árabe à resolução de vários conflitos regionais, incluindo o que decorre entre Israel e o Hamas, em Gaza, ou a nova tentativa negocial em curso para limitar o programa nuclear iraniano.A Associated Press recusou-se a cumprir com a ordem executiva do presidente, o que levou a Administração Trump a excluir os jornalistas da agência de grande parte da cobertura jornalística na Casa Branca.