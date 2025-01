Gronelândia, Canadá, Golfo do México e Canal do Panamá. O que valem as ambições de Trump?

Ao longo da história, os Estados Unidos adquiriram várias regiões. São exemplos o Alasca, o Arizona e o Novo México.



Apesar de Donald Trump ter expressado o interesse em expandir o território norte-americano, o Direito Internacional não permite a compra ou a aquisição de territórios soberanos. Contudo, em recentes declarações, o presidente eleito não deixou dúvidas sobre o desejo de controlar territórios terrestres e marítimos adicionais.

Atualmente, os EUA consideram que a Groenlândia é um território estratégico, sendo que a ilha poderia ter sistemas de defesa antimísseis e deteção de submarinos russos.O Canadá é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. Os diversos recursos naturais disponíveis, como petróleo, gás natural, minerais e florestas, tornam o país atrativo.Os dois países vizinhos partilham uma extensa fronteira com cerca de 8.800 quilómetros e, por isso, colaboram em questões de segurança e defesa.Na última terça-feira, Donald Trump mencionou a intenção de tornar o Canadá o “51.º Estado” norte-americano. Contudo, neste caso, o presidente eleito rejeitou a possibilidade do uso da “força militar”, mencionando que poderia usar a “força económica” para tornar o país vizinho parte dos EUA.As declarações de Donald Trump podem aumentar a turbulência política que o Canadá enfrenta, após o primeiro-ministro, Justin Trudeau, ter anunciado a intenção de renunciar ao cargo nos próximos meses.Em resposta às palavras de Trump, Trudeau escreveu na rede social X que “nunca, mas nunca, o Canadá fará parte dos Estados Unidos”. E a ministra canadiana dos Negócios Estangeiros, Mélanie Joly, também se manifestou, afirmando que o país “nunca recuará diante de ameaças”.Outra das ideias aventadas por Donald Trump passaria por rebatizar o Golfo do México como “Golfo da América”. Esta declaração mereceu também uma resposta de Claudia Sheinbaum, presidente do mexicana, que propôs, em alternativa, chamar a América do Norte de “América Mexicana”, dado que um documento de 1814, que precedeu a constituição do México, referia-se à região norte-americana dessa forma.O Golfo do México, rico em recursos naturais, especialmente petróleo e gás, representa uma oportunidade de os Estados Unidos reduzirem a dependência de fontes externas e fortalecerem a segurança energética.Em 2024, o México tornou-se, pela primeira vez em 20 anos, o país que mais exporta para os EUA. Esta evolução deve-se ao facto de Donald Trump ter agravado, durante o primeiro mandato na Casa Branca, as taxas sobre os produtos chineses, medida que foi conservada pelo sucessor, Joe Biden.Nas declarações da última semana, Trump afirmou que o México era controlado por cartéis e que precisava de parar de permitir que milhões de pessoas invadissem os Estados Unidos. A presidente do México contrapôs, afirmando que, “no México, quem manda são as pessoas”. Todavia, não negou a necessidade de “resolver um problema de segurança”.Sheinbaum referiu que, caso Trump decida aplicar 25 por cento sobre as importações mexicanas, irá responder com medidas semelhantes.Em 1999, a hidrovia que interliga o Oceano Atlântico ao Pacífico, responsável pela circulação de seis por cento do comércio global, passou a ser administrada pelo Panamá. Apesar da longa gestão, Trump já manifestou o desejo de que o Canal do Panamá fosse controlado pelos norte-americanos.No final do ano passado, o magnata republicano criticou o Panamá por cobrar taxas “ridículas” aos navios dos Estados Unidos, alegando que tal política prejudica a economia deste país.Trump não descartou a possibilidade de usar força militar para retomar o controlo do Canal do Panamá, caso as negociações não resultem em taxas mais baixas.O ministro panamiano dos Negócios Estrangeiros, Javier Martinez-Acha, reagiu às declarações de Trump, afirmando que "a soberania do canal não é negociável" e que é "uma conquista irreversível" do país.