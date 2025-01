Apoiantes de Mondlane baleados pela polícia em Maputo

Foto: EPA

O incidente aconteceu durante um discurso do candidato da oposição, no centro de Maputo. Mondlane regressou esta quinta-feira à capital moçambicana, depois de mais de dois meses no estrangeiro. Falava no Mercado Estrela, perante milhares de pessoas, mas a intervenção da polícia e os disparos efetuados acabaram por gerar o pânico e a fuga da multidão. Um momento registado, no local, pelo repórter Orfeu de Sá Lisboa.