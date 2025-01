Mondlane regressa a Moçambique para "quebrar narrativa" e denunciar "genocídio silencioso"

(em atualização), começou por afirmar o candidato, em resposta a uma questão do correspondente da RTP em Maputo.“Apesar de vocês conhecerem todos os condicionalismos que me levaram a estar fora do país, eu tinha que quebrar essa narrativa de que estou ausente por vontade própria das iniciativas de diálogo.. Então acabem com essa narrativa”, insistiu.: “As pessoas estão a ser sequestradas nas suas casas,, há um crescimento geométrico de assassinatos”.“Eu acho que não posso estar ao fresco, bem protegido, quando o próprio povo que está no suporte da minha candidatura está a ser massacrado.”, acentuou.

Segundo Mondlane, o retorno a Moçambique abre uma nova fase da contestação aos resultados das eleições gerais de 9 de outubro, que batizou como ponta de lança. “Se me quiserem assassinar, assassinem. Se quiserem prender-me, prendam. Sei que na minha queda a fúria popular que se vai verificar em Moçambique não tem comparação na história de África e de Moçambique”, clamou.

“O terceiro objetivo: eu estou aqui em Moçambique porque também me disseram que há uma narrativa de uma série de responsabilidades criminais que recaem sobre mim e que eu não queria responder por essas acusações e portanto estava fora do país.”, prosseguiu Venâncio Mondlane.

Violência pós-eleitoral

Nas horas que antecederam a chegada de Venâncio Mondlane à capital moçambicana, foi lançado gás lacrimogéneo e ecoaram disparos nas imediações do aeroporto. Pelo menos um dos manifestantes terá morrido.

Tiago Contreiras - correspondente da RTP em Maputo



, de acordo com organizações da sociedade civil.

À saída do aeroporto de Maputo, Venâncio Mondlane autoproclamou-se "presidente eleito pelo povo".

. A 23 de dezembro,, com 65,17 por cento dos votos, assim comoEste anúncio deu lugar a mais confrontos, destruição de património público e privado, manifestações, paralisações e pilhagens. O quadro pareceu acalmar na última semana.

c/ Lusa