Apoio português chegou a quase 80 mil vítimas das cheias em Moçambique

Em declarações hoje à Lusa, o coronel Moutinho Fernandes, comandante da Força de Reação Imediata (FRI) de Portugal, explicou que os números resultam dos apoios prestados em várias valências nos dois maiores centros de abrigo de deslocados pelas cheias no país, na província de Gaza, em Chókwè, atingindo entre 50 mil e 60 mil pessoas, aos que somam outros dois em Maputo, com 20 mil.

"Percorremos uma área grande, com algumas valências", sublinhou, exemplificando a presença de um destacamento de fuzileiros, que permitiu o transporte nos sítios onde "não havia passagem para populações que estavam isoladas, quer com medicamentos, quer com abastecimentos".

A operação incluiu "duas equipas médicas, que providenciaram esse apoio em alguns campos, inclusive no Hospital Provincial de Xai-Xai", detalhou o coronel, que lidera a Força de Apoio Militar de Emergência de Reação Imediata, com 36 militares e no terreno desde 31 de janeiro. Naquele hospital, na capital da província de Gaza, foi possível disponibilizar um médico urologista, que não havia.

Acrescem "cerca de 1.500 consultas", o transporte de mais de 20 toneladas de abastecimentos e medicamentos ou o apoio à logística de organizações no terreno, incluindo em zonas sitiadas pelas cheias, já consideradas as mais graves em décadas.

Com mais de 724 mil afetadas, sobretudo no sul, e 100 mil pessoas deslocadas em cerca de 110 centros de abrigo desde janeiro, o apoio português alargou-se à coordenação das operações, com uma equipa de inteligência geográfica que desenvolveu, em Maputo, uma ferramenta informática de comando e controlo. Segundo o coronel Fernandes, permite saber onde é que estão as equipas, as necessidades dos campos, inclusive integrando dados de outras organizações, com fotografias e informação, numa única plataforma.

"Permite não só controlar as nossas operações, saber onde é que somos precisos exatamente, mas também ver o que é que eles precisam mais em cada campo, que tipo de abastecimento, quantas pessoas são, onde é que têm mais necessidades", disse ainda.

A operação `Kanimambo` (obrigado, em português) termina no final desta semana e permitiu disponibilizar a versão atual da plataforma às autoridades moçambicanas, militares e de proteção civil, com Portugal disponível para apoiar o seu desenvolvimento: "Eventualmente com o nosso apoio, se assim entenderem, para que no futuro possa dar origem a um sistema de comando e controlo neste tipo de acontecimentos, de cheias e outras catástrofes naturais".

Reconhecendo que a situação "está a voltar um bocadinho à normalidade", com as autoridades locais a terem capacidade para dar resposta, o tempo já não é de emergência e já se fazem balanços.

"Extremamente positivo. Não só pelo sentimento que temos, de cumprir a missão, mas pela cara das pessoas e pelo conjunto de famílias que conseguimos ajudar", assumiu, falando à margem de nova entrega, na Base Aérea de Maputo, de duas toneladas de produtos alimentares e 200 mil produtos de saúde às vítimas das inundações.

Para o embaixador português em Maputo, Jorge Monteiro, este novo apoio é mais um exemplo da "relação especial" e "histórica" entre os dois países, numa missão prestada numa altura de cheias também em Portugal.

"O facto de Portugal estar neste momento também debaixo de condições atmosféricas, climatéricas extremas, com chuvas torrenciais, com ventos muito fortes que deixaram um rastro de destruição um pouco por todo o país, não nos impede de marcar presença em Moçambique, no momento em que Moçambique também precisa da nossa ajuda. E é isto que eu acho que valoriza ainda mais a presença destes militares aqui, que enobrecem e que nos orgulham a todos com a sua ação", disse.

"Moçambique sabe que pode contar com Portugal tanto nas horas boas como nas horas más. Esta, infelizmente, é uma hora má, mas queremos que seja rapidamente ultrapassada e que nos possamos focar também numa cooperação mais orientada para o desenvolvimento integrado e sustentável do país", acrescentou.