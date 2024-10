Após 18 mortos na Cisjordânia, movimento radical palestiniano quer "demonstrações em massa de raiva"

"Apelamos ao povo da Cisjordânia para que saia às ruas em todas as províncias com demonstrações massivas de raiva, para trabalhar para escalar o conflito e enfrentar a ocupação", afirmam em comunicado as Brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do Hamas.

O movimento classifica o ataque aéreo de quinta-feira contra o campo de refugiados de Tulkarem, no norte da Cisjordânia, como "uma escalada perigosa". De acordo com a Autoridade Palestiniana, morreram pelo menos 18 pessoas na sequência desta ação israelita.

Recorde-se que Tulkarem foi uma das cidades e campos de refugiados palestinianos visados, em agosto, por uma ofensiva em larga escala do exército israelita.