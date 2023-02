Após "fornecimento de peças". Costa garante envio de tanques Leopard 2 à Ucrânia

“Estamos neste momento a trabalhar para podermos ter condições de dispensar alguns dos nossos tanques.”, indicou o primeiro-ministro, em declarações à agência Lusa.Portugal, precisou António Costa, está a trabalhar com a Alemanha para “permitir uma operação logística de fornecimento de peças, tendo em vista concluir a recuperação de alguns dos carros que não estavam operacionais”.. Obviamente, Portugal tem também obrigações no quadro da NATO, que não podemos deixar de cumprir em termos de disponibilidade de equipamento para intervenções em caso de necessidade”, acentuou o chefe do Governo.Questionado sobre o momento mais provável para o envio dos tanques de fabrico alemão, Costa assinalou que

“Operação logística em curso”



Quanto às notícias sobre tanques Leopard 2 - adquiridos em 2007 - sem manutenção há anos, António Costa disse tratar-se de“Alguns não estão operacionais e, por isso mesmo,, ficando nós com a nossa própria capacidade devidamente salvaguardada. É essa operação logística que está em curso”, contrapôs.“Não é só nas peças de automóveis que há falta de componentes.. Essa operação logística está em curso e temos trabalhado de forma muito próxima com a Alemanha. Atempadamente, vamos conseguir dar a nossa contribuição para esse esforço coletivo de dotar a Ucrânia de melhores meios para a sua defesa”, reforçou o primeiro-ministro.

Costa quis também colocar a ênfase na ajuda humanitária à Ucrânia: “Temos também dado um apoio de emergência ao Orçamento da Ucrânia e estão em curso com o Governo ucraniano programas para a reconstrução de escolas numa província”.



“Temos, igualmente, o esforço que resultou do reposicionamento das forças militares no quadro da NATO e que teve como consequência o reforço do flanco oriental onde Portugal está presente agora reforçadamente na Roménia”, vincou ainda.Segundo o primeiro-ministro,“Esta situação está a permitir um maior envolvimento. Por exemplo, a Roménia vai enviar forças para participar na operação da Minusca na República Centro-Africana. Não é propriamente uma contrapartida, mas é também no quadro da cooperação que temos desenvolvido com a Roménia”, concluiu.

c/ Lusa