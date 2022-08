Após inspeção em Istambul. Navio Razoni segue para o Líbano

Foto: Turkish Defence Ministry/Handout via Reuters

Já terminou a inspeção ao primeiro navio que saiu do porto de Odessa carregado de cereais. A delegação de peritos visitou o cargueiro esta quarta-feira, ao largo de Istambul, na Turquia, como ficou definido nos termos do acordo firmado com a Rússia e com a Ucrânia.