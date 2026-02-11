Após massacre em escola. Primeiro-ministro canadiano adia viagem à Europa

Je suis bouleversé par la terrible fusillade qui a eu lieu aujourd'hui à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique. Mes prières et mes sincères condoléances vont aux familles et aux amis qui ont perdu des êtres chers dans cet acte de violence horrible.



Je me joins aux Canadiennes… — Mark Carney (@MarkJCarney) February 11, 2026

Dez pessoas morreram, incluindo o atirador suspeito, num ataque esta terça-feira numa escola secundária numa pequena cidade no nordeste da província canadiana da Colúmbia Britânica, anunciou a Polícia Montada Real Canadiana (RCMP).

Os assassinatos em massa são raros no Canadá, mas este é o segundo na Colúmbia Britânica em menos de um ano. Em abril de 2025, onze pessoas foram mortas em Vancouver por um homem que atropelou com um camião uma multidão que celebrava um festival cultural filipino.

Canadianos obrigados a ter licença de porte de armas

O Canadá tem leis sobre armas mais rigorosas do que os Estados Unidos, mas os canadianos podem possuir armas de fogo com licença.

No entanto, as tentativas de proibir certos tipos de espingardas e caçadeiras foram abandonadas após a oposição dos agricultores e caçadores.





c/ agências

Mark Carney tinha planos de viajar para a Europa entre esta terça-feira e 15 de fevereiro para participar, entre outros eventos, na Conferência de Segurança de Munique, que reunirá cerca de 60 chefes de Estado e de governo e uma centena de ministros das Relações Exteriores e da Defesa no próximo fim de semana."Junto-me aos canadianos para expressar as minhas condolências àqueles cujas vidas foram hoje abaladas para sempre e para saudar a coragem e o altruísmo dos socorristas, que arriscaram as vidas para proteger os seus concidadãos", declarou o chefe do Governo numa mensagem publicada na rede social X.e ocorreu em Tumbler Ridge, uma pequena cidade com cerca de 2.400 habitantes no sopé das Montanhas Rochosas, na província canadiana da Colúmbia Britânica.De acordo com Ken Floyd, superintendente distrital da RCMP,Outras duas pessoas foram encontradas mortas numa residência, acrescentou numa entrevista com a comunicação social.Tumbler Ridge localiza-se a mais de mil quilómetros a nordeste de Vancouver, a maior cidade da Colúmbia Britânica.Um alerta policial de atirador ativo dizia que a suspeita foi descrita como "uma mulher de vestido e cabelo castanhos". O superintendente da polícia, Ken Floyd, confirmou mais tarde, em conferência de imprensa, que a suspeita descrita no alerta era a mesma pessoa encontrada morta na escola.O estabelecimento de ensino vai permanecer encerrado durante o resto da semana e será disponibilizado apoio psicológico para aqueles que dele necessitem, disseram os responsáveis da escola."Esta é uma comunidade pequena e unida, com um pequeno destacamento da Polícia Montada Real do Canadá (RCMP), que respondeu em dois minutos, sem dúvida salvando vidas hoje", disse Nina Krieger, ministra da Segurança Pública da Colúmbia Britânica, aos jornalistasO tiroteio está entre os mais mortíferos da história do Canadá.Em abril de 2020, um homem de 51 anos, disfarçado com um uniforme policial e conduzindo um carro da polícia simulado, matou 22 pessoas num ataque que durou 13 horas na província atlântica da Nova Escócia, antes de ser morto pela polícia num posto de abastecimento de combustível a cerca de 90 quilómetros do local dos primeiros assassinatos.O Governo de Trudeau introduziu uma série de restrições à posse de armas de fogo curtas e armas de estilo militar desde 2020, em parte como resposta a um massacre na Nova Escócia e ao tiroteio na escola de Uvalde, no Texas.