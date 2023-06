Após missão diplomática a Pequim. Biden situa Xi Jinping entre ditadores

Foi durante um evento do Partido Democrático, na Califórnia, e na presença de jornalistas, que Biden recordou o episódio recente em que os EUA destruíram um balão chinês por, alegadamente, estar a espiar território norte-americano, acrescentando que, continuou.Segundo o presidente norte-americano, o homólogo chinês acreditava que o dispositivo não podia estar em território dos EUA sem ter sido desviado.

“China tem problemas económicos”

No mesmo evento, e ainda a referir-se às relações com a Pequim, o presidente dos Estados Unidos garantiu que não havia razão para preocupação., afirmou perante a plateia o democrata de 80 anos, que está em campanha para a reeleição.Biden disse ainda, na terça-feira, que Xi Jinping estava preocupado com o chamado grupo estratégico de segurança Quad – que inclui o Japão, a Austrália, a Índia e os Estados Unidos., disse Biden.Ainda a propósito de Xi Jinping, Joe Biden afirmou:Declarações que surgem apenas um dia depois de o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, ter regressado da China, onde se avistou com Xi Jinping. E aproveitando também essa visita oficial,A visita de Blinken a Pequim - a primeira do chefe da diplomacia dos EUA em quase cinco anos - reiniciou as negociações entre os dois países, depois de ter sido adiada devido ao incidente com o balão.De acordo com o presidente chinês, houve alguns progressos feitos em Pequim. Já segundo Blinken, ambos os lados estão abertos a mais negociações. A rivalidade entre Pequim e Washington transformou-se numa crise diplomática com o episódio do balão, em fevereiro.

Pequim critica declarações “absurdas”

A China reagiu, esta quarta-feira, à observação "absurda" do presidente dos Estados Unidos sobre Xi Jinping pertencer à categoria de "ditadores"., disse a porta-voz diplomática chinesa Mao Ning a jornalistas.Não é a primeira vez que Joe Biden faz declarações marcantes em receções de angariação de fundos, eventos de pequena dimensão em que as câmaras, os microfones e as câmaras fotográficas estão excluídos, mas durante as quais os jornalistas presentes podem, no entanto, ouvir as observações introdutórias do presidente e transcrevê-las.Foi num evento deste tipo, em outubro de 2022, por exemplo, que Joe Biden falou do risco de um "apocalipse" nuclear desencadeado pela Rússia.