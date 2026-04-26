Após tiroteio. Palácio de Buckingham confirma viagem do rei Carlos III aos EUA

O porta-voz acrescenta que o rei e a rainha "estão muito gratos" a todos os que trabalharam arduamente para assegurar as condições da visita.





Os dois monarcas "aguardam ansiosamente" pela viagem, que se inicia na segunda-feira.





No último sábado, o presidente norte-americano, Donald Trump, e vários responsáveis da Administração foram retirados do tradicional jantar de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, por agentes do Serviço Secreto, depois de um homem ter disparado contra a equipa de segurança nas proximidades.





O procurador-geral interino dos EUA, Todd Blanche, afirmou este domingo que "os resultados preliminares" sugerem que o alegado atirador do jantar dos correspondentes da Casa Branca tinha como alvo Donald Trump e outros funcionários da Administração.



, disse um porta-voz do palácio.