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Após tiroteio. Palácio de Buckingham confirma viagem do rei Carlos III aos EUA
O Palácio de Buckingham adiantou este domingo que a viagem de quatro dias do monarca britânico e da rainha Camilla aos Estados Unidos vai decorrer como planeado. A confirmação surge poucas horas depois de um tiroteio num jantar com a presença do Presidente Donald Trump.
"Após discussões em ambos os lados do Atlântico ao longo do dia, e seguindo as recomendações do Governo, podemos confirmar que a visita de Estado de Suas Majestades irá decorrer como planeado", disse um porta-voz do palácio.
O porta-voz acrescenta que o rei e a rainha "estão muito gratos" a todos os que trabalharam arduamente para assegurar as condições da visita.
Os dois monarcas "aguardam ansiosamente" pela viagem, que se inicia na segunda-feira.
No último sábado, o presidente norte-americano, Donald Trump, e vários responsáveis da Administração foram retirados do tradicional jantar de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, por agentes do Serviço Secreto, depois de um homem ter disparado contra a equipa de segurança nas proximidades.
O procurador-geral interino dos EUA, Todd Blanche, afirmou este domingo que "os resultados preliminares" sugerem que o alegado atirador do jantar dos correspondentes da Casa Branca tinha como alvo Donald Trump e outros funcionários da Administração.