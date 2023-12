Após três semanas desaparecido. Navalny reaparece e diz que "está bem"

O opositor russo está preso numa colónia penitenciária, perto da cordilheira dos Urais, no Ártico.



Numa publicação na rede social X, onde de forma irónica se compara ao Pai Natal, diz que foi levado para a Sibéria no sábado à noite.



Desde 6 de dezembro que a família não tinha conhecimento do paradeiro de Navalny, nem sequer informações sobre o estado de saúde.



Navalny detido pelas autoridades de Moscovo, em 2021, e foi condenado a 19 anos de prisão por "extremismo"