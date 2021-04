Após vitória de Biden. Partido Democrata regista maior aumento de adeptos em uma década

Uma sondagem conduzida pela Gallup entre janeiro e março deste ano demonstrou queSegundo a empresa analítica norte-americana, os democratas costumam ter uma vantagem de quatro a seis pontos percentuais sobre os republicanos.A vantagem dos democratas de nove pontos percentuais foi registada nos primeiros três meses do mandato de Joe Biden, após a saída de Donald Trump. A Gallup sublinha ainda que neste primeiro trimestre, os EUA registaram um declínio constante nas infeções e óbitos por Covid-19, assistiram a um aumento exponencial da vacinação e à aprovação de um pacote de estímulos no valor de 1,9 biliões de dólares – fatores que potencialmente contribuíram para o aumento dos simpatizantes democratas.No entanto,. Após a eleição do presidente Bill Clinton, em 1992, e de Barack Obama, em 2008, a vantagem do Partido Democrata sobre o republicano chegou mesmo aos dois dígitos.Agora, o aumento de partidários democratas após a tomada de posse de Biden é um reflexo do que sucedeu no início de 2009, quando George W. Bush cedeu o seu lugar na Casa Branca a Barack Obama.”, disse Jeff Jones, editor executivo da Gallup que também participou no presente relatório, ao USA Today . “Os nossos dados sobre este assunto remontam apenas aos anos 90, mas”, explicou.

Partido Republicano em queda

Esta é a maior percentagem registada desde 2013, quanto 46 por cento dos inquiridos se identificaram como independentes.No seu relatório, a Gallup explica que este aumento de independentes é normal num ano em que não existem eleições, mas também se deve, em parte, à redução dos filiados republicanos.

A maior parte dos norte-americanos que agora se identificam como independentes eram simpatizantes do Partido Republicano.

(“Grand Old Party”) – uma percentagem que não era tão baixa desde 2018 e que está apenas a três pontos percentuais de distância dos piores resultados dos republicanos, registados no quarto trimestre de 2013.Esta quebra de popularidade por parte do GOP deve-se, em grande parte, ao ataque ao Capitólio ocorrido a 6 de janeiro por parte de apoiantes de Donald Trump, que vitimou cinco pessoas.Trump, que defendeu incessantemente a tese infundada de fraude eleitoral e que foi acusado de ter incitado à violência que motivou o assalto ao Congresso (o que motivou o seu segundo processo de), foi descrito por republicanos dissidentes que fizeram parte da Administração de George W. Bush como um “cancro” para o partido . Um congressista republicano considera que Trump atirou o seu partido para um crise de identidade e não duvida que se o seu partido não conseguir libertar-se do vórtice Donald Trump, irá tornar-se para sempre “ um partido minoritário ”.Para isso, tudo pode depender no nível de popularidade do presidente em exercício e na capacidade de os republicanos conseguirem atrair os eleitores independentes.“Muito vai depender em como as coisas vão decorrer ao longo do ano.”, explica Jones ao. “Mas se as coisas começarem a piorar – o desemprego aumenta ou a pandemia piora – então a aprovação [de Biden] vai diminuir. Isso vai tornar as coisas muito mais favoráveis para o Partido Republicano para as eleições intercalares do próximo ano”, acrescenta.As eleições intercalares realizam-se a meio do mandato de Biden, em 2022, e geralmente são prejudiciais para o partido do presidente em funções.