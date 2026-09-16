Arábia Saudita afirma ter destruído drone dos Huthis lançado contra Meca

"No dia 15 de setembro de 2026, as Forças Reais sauditas de defesa aérea conseguiram intercetar e destruir um drone hostil lançado pela milícia terrorista huthi antes de entrar no espaço aéreo interdito da capital sagrada", escreveu a coligação em comunicado, acrescentando que "o drone foi intercetado a sul da cidade de Meca".

O porta-voz da coligação, general Turki Al-Maliki, denunciou "tentativas desesperadas da milícia e dos seus aliados para perturbar a segurança e a estabilidade e colocar em risco os fiéis da Mesquita Sagrada, os cidadãos e os residentes".

"As acusações sobre o alegado ataque a Meca são uma mentira gasta, já usada anteriormente, que já não engana ninguém", respondeu na rede social X um responsável Huthi, Hazm al-Assad.

A Organização da Cooperação Islâmica (OCI) condenou "os ataques odiosos perpetrados pelo grupo Huthi contra a cidade de Meca e a região de Medina, bem como a sua agressão contínua contra o Reino da Arábia Saudita". Estas ações "profanam a sacralidade dos lugares santos e das mesquitas e ferem os sentimentos dos muçulmanos em todo o mundo", lamentou o bloco de países em comunicado.

Na terça-feira, a Arábia Saudita tinha acionado brevemente alertas aéreos em várias regiões do sul do país, perto da fronteira com o Iémen, incluindo um para Meca, o primeiro desde o início do conflito regional.

O Iémen, vizinho da Arábia Saudita, foi arrastado em julho para o conflito desencadeado pela ofensiva americano-israelita contra o Irão no final de fevereiro. No início de setembro, os Huthis lançaram uma grande ofensiva e tomaram todo o litoral iemenita banhado pelo mar Vermelho, incluindo o estreito de Bab el-Mandeb, estratégico para o tráfego marítimo.

O porta-voz militar dos Huthis, Yahya Saree, afirmou por seu lado que as forças armadas sauditas realizaram nas últimas 24 horas "52 ataques aéreos" contra "infraestruturas civis" em vários governorados, prometendo que não ficarão "sem resposta".