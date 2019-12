Arábia Saudita condena cinco pessoas à morte pelo assassinato do jornalista Jamal Khashoggi

Em conferência de imprensa, o procurador Shalaanal-Shalaan revelou também que dez das 21 pessoas detidas durante a investigação foram libertadas por falta de provas e que o tribunal rejeitou as acusações contra outras três.

Já outras três pessoas foram sentenciadas a penas de prisão que totalizam 24 anos “pelo seu papel no encobrimento deste crime e por violarem a lei”.







Os condenados ainda poderão recorrer à sentença.



Jamal Khashoggi, jornalista saudita de 59 anos que residia nos Estados Unidos, era um forte crítico da família real do país de origem. A 2 de outubro de 2018 entrou no consulado saudita em Istambul para recolher documentos necessários ao seu futuro casamento e nunca mais foi visto.Na altura, a Arábia Saudita confessou que o jornalista morreu no edifício depois de as negociações para que regressasse ao país terem falhado. A Turquia acredita que foi estrangulado e desmembrado, apesar de nunca terem sido encontrados vestígios do corpo.O assassinato despoletou reações a nível global e manchou a imagem do príncipe saudita, Mohammad bin Salman, que a CIA e vários governos acreditam ter orquestrado a morte do jornalista. As acusações foram sempre rejeitadas pela realeza.O procurador-geral saudita declarou esta segunda-feira que, mas não avançou quais terão sido as razões do assassinato.O ex-conselheiro da família real saudita, Saud al-Qahtani, foi uma das pessoas investigadas contra quem não foram encontradas quaisquer provas. Em novembro, porém, o promotor saudita disse que o ex-conselheiro discutiu as atividades de Khashoggi antes de este entrar no consulado onde foi morto.A organização internacional Human Rights Watch considera quee que as autoridades sauditas “obstruíram responsabilidades significativas”.