Arábia Saudita convida "todas as fações do Sul" do Iémen para diálogo

Riade "convoca todas as fações do sul a participarem ativamente na conferência", que visa encontrar "soluções justas (...) que satisfaçam as legítimas aspirações do povo do sul", afirmou a diplomacia saudita.

Num comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita acrescentou ainda que o convite foi feito a pedido do Governo do Iémen reconhecido internacionalmente.

Na sexta-feira, os separatistas do Conselho de Transição do Sul (STC) anunciou o início de um processo de dois anos rumo à independência do Sul, que inclui um referendo a 02 de janeiro de 2028.

Isto após o STC ter tomado vastas áreas do território nas últimas semanas, incluindo grandes partes das províncias vizinhas de Hadramout, fronteiriça com a Arábia Saudita e rica em petróleo, e de Mahra.

"Partindo do desejo e da vontade do nosso povo do Sul de restaurar e proclamar o seu Estado (...), anunciamos o início de uma fase transitória com a duração de dois anos", declarou o presidente do STC, Aidarus al-Zoubaidi, decidido a restaurar o Estado do Sul da Arábia.

O líder do movimento separatista falava numa intervenção dirigida à população do sul do Iémen, após a eclosão da crise entre as autoridades separatistas e o Governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional.

"Lançamos uma declaração constitucional para restaurar o Estado do Sul da Arábia", afirmou al-Zoubaidi, anunciando o início de "uma fase de transição de dois anos que procura evitar conflitos e garantir um percurso político seguro".

Al-Zoubaidi precisou que "a declaração inclui a realização de um referendo para regular o exercício do direito à autodeterminação dos povos do Sul, sob supervisão internacional", em princípio após os 24 meses de transição, mas advertiu que, caso os combates prossigam, não exclui a aprovação unilateral da independência.

"A declaração constitucional para restaurar o Estado do Sul da Arábia entrará imediatamente em vigor se o nosso apelo não for atendido ou se formos alvo de qualquer agressão, e todas as opções estão em cima da mesa se as reivindicações não forem tidas em conta", avisou.

Também na sexta-feira, ataques aéreos contra bases militares separatistas em Al-Khasha e Seyoun, efetuados pela coligação liderada pela Arábia Saudita no Iémen mataram pelo menos 20 combatentes, disse um oficial militar do STC.

O conflito territorial no sul do país tem sido ofuscado por anos de guerra civil entre o Governo iemenita e o movimento rebelde Huthi, que controla a capital, Sana, há cerca de uma década.

No auge do conflito, os separatistas do STC apoiaram de forma relutante as autoridades de Aden em troca de promessas de independência, num país que esteve dividido entre norte e sul até 1990.