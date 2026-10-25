Arábia Saudita diz ter abatido míssil lançado pelos Houthis contra Riade

Novas explosões abalaram Riade na madrugada de domingo, após alertas emitidos pelas autoridades. Os Houthis, do Iémen, continuam os ataques contra o reino, onde o aeroporto internacional da capital deveria reabrir após duas semanas fechado.



"A defesa aérea intercetou e destruiu um míssil balístico lançado pela milícia terrorista [dos] Huthis em direção a Riade", escreveu a coligação, numa mensagem publicada na rede social X.

Pouco antes, três explosões foram ouvidas na capital da Arábia Saudita, país que, nos últimos dias, tem sido alvo frequente de ataques por parte dos Huthis.

Foram enviadas mensagens de alerta por telefone aos moradores, advertindo-os de uma "ameaça aérea" e aconselhando-os a procurar abrigo. O alerta foi levantado poucos minutos depois.

O novo ataque contra Riade, alegadamente lançado pelos Houthis, aconteceu horas antes da retoma prevista da atividade de aviação no aeroporto internacional da capital da Arábia Saudita, depois de duas semanas paralisado por causa das forças rebeldes do Iémen.

Os Houthis, apoiados pelo Irão, e a coligação militar liderada pela Arábia Saudita — que dá suporte às forças governamentais iemenitas — têm trocado ataques quase diariamente desde a retomada do conflito no Iémen, em julho.

No sábado, na rede social X, o Aeroporto Internacional Rei Khalid revelou que, a partir de hoje, seriam retomados os voos domésticos no terminal 1 e os voos internacionais das companhias aéreas sauditas no terminal 2.

O porta-voz militar dos Houthis, Yahya Saree, informou no sábado que o grupo tinha atacado o local mais uma vez — informação que não foi comentada por Riade.

Em 10 de outubro, 13 pessoas morreram e mais de 300 ficaram feridas no aeroporto que serve Riade, no pior ataque contra civis no reino saudita na última década.

Aliados do Irão, os Huthis intensificaram as operações contra a Arábia Saudita desde o início de outubro, tendo como alvo várias instalações de produção e de distribuição de energia.

Os Huthis afirmam que os ataques contra alvos sauditas são uma resposta aos bombardeamentos da Arábia Saudita contra as suas posições no Iémen, que também incluem alvos civis, como o aeroporto de Saná.

A Arábia Saudita intervém militarmente no Iémen desde 2015, depois de os huthis terem tomado a capital do país, no final de 2014.

C/agências